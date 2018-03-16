Genç kız, evinin balkonundan atlayarak intihar etti!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Esra D. (21), oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi

Aşağıhisar Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Esra D., dün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan atladı. Ağır yaralanan Esra D. için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kısa süre sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Esra D., ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Hastaneye gelen genç kızın ailesi ve yakınları, ölüm haberini alınca gözyaşı döktü. Genç kızın babası Yılmaz D. güçlükle sakinleştirildi. Esra D.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



