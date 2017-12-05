Genç kız işe giderken öldürüldü!

Tekirdağ'da bir fabrikada çalışan 19 yaşındaki genç kız işe giderken yolda başından vurularak öldürüldü

Olay Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sabah saat 08.30 sıralarında 19 yaşındaki Ayşe Öztürk işe gitmek için evinden çıktı. Bir tekstil fabrikasında çalışan genç kız, evinin yakınındayken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından başına ateş edilerek vuruldu. Silah sesi üzerine olayı fark eden çevredekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.



Kızının öldüğünü gören baba Raşit Öztürk, kızının cansız bedeninin başında uzun süre gözyaşı döktü.



CİNAYET ZANLISI YAKALANDI



Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk'ün sokak ortasında tabanca ile başına bir el ateş ederek öldürülmesinin ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısını yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.



Genç kızın ailesinin de ifadesine başvuran polis, katil zanlısının Alparslan İ. (24) olduğunu belirledi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu belirlenen Alparslan İ.'nin olaydan sonra babası Hamdi İ. (52) ile birlikte kaçtığı belirlendi. Alarma geçen polis, zanlıları Ergene ilçesinin Karamehmet Mahallesi mevkiinde bir tarlada çamura saplanmış otomobillerinin yanında yakaladı. Alparslan İ.'nin cinayette kullandığı tabanca da üzerinde ele geçirildi.



Zanlı polise verdiği ilk ifadesinde Ayşe Öztürk'e aşık olduğunu ve aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü söyledi. Polis gözaltına aldığı Alparslan İ. ile babası Hamdi İ.'yisoruşturmanın yürütüleceği il emniyet müdürlüğüne götürdü.