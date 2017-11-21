Genç kız kabusu yaşadı. Bir haftalık sevgilisi onu alıkoydu ve...

Adana'da 19 yaşındaki bir genç kız kabusu yaşadı. Bir haftalık sevgilisinin yanına giden genç kız 5 gün boyunca tecavüze uğradı

Olay Adana'nın Seyhan İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre ayakkabıcılık yapan R.S. ile tanışan D.R.B. sevgili oldu. Bir haftadır sevgili olduğu R.S.'nin ayakkabı imalathanesine giden genç kız, burada R.S. tarafından alıkonuldu.



Kızlarına bir türlü ulaşamayan aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızın başına gelenler ise dün saat 23.00 sıralarında ortaya çıktı.



5 gün boyunca şiddete ve tecavüze maruz kalan genç kız, R.S.'nin alkol alıp sızması ile bulundukları yerden kaçtı. Genç kız yolda gördüğü polislerden yardım istedi. Vücudunda darp izleri de bulunan genç kız, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Başına gelenleri polise anlatan genç kız, 5 gün boyunca tecavüze uğradığını ve şiddet gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ayakkabı imalathanesine giden polisler R.S.'yi bulamadı. Polis şimdi zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.