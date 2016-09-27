Mardin’in Artuklu İlçesi Sulak Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ahır olarak kullanılan bir binada yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri ve kahvehaneden gelen gençler yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından mahalle sakinleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Ahırda 21 yaşındaki Ayşe Akyüz’ün cansız bedeni yanmış halde bulundu. Durumun Jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler olayı çok yönlü soruşturmaya başladı.





KOLYESİNDEN TEŞHİS ETTİ



Talihsiz kızın cesedi kolyesinden teşhis edilirken, jandarma ailenin ifadesine başvurdu. Genç kızın babanın Mardin’de ve annenin de İzmir’de olduğu bilgisi üzerine jandarma genç kızın iki ağabeyinin şüpheli olarak ifadesine başvurdu. Ancak görgü tanıkları da iki kardeşin de olay sırasında mahallenin kahvehanesinde olduğu bilgisini verdi. Genç kızın evde yalnız olduğu sırada yangın çıkmasıyla yangına müdahale ederken hayatını kaybetmiş olabileceği de değerlendirilirken ekipler yangının kundaklanma sonucu çıktığı yönünde bulgulara rastladı.



ÖLDÜRÜP YAKTILAR ŞÜPHESİ



Olayı cinayet şüphesiyle soruşturan ekipler bölgedeki kişilerin de ifadelerine başvurdu. Bu sırada ekiplerin ceset üzerinde yaptığı incelemede de olayın cinayet olduğu yönünde şüpheleri artırdı. Genç kızın bileklerinde, çenesinde kırıklar olduğu belirlendi. Talihsiz kızın boğaz bölgesinde de kesi izlerine rastlanması sonucu Jandarma ekipleri olayı cinayet şüphesi ile çok yönlü soruşturmaya başladı.



HER İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR



Olay sırasında Akyüz ailesinin evinde kimsenin olmaması genç kızın dışarıdan gelen birinin saldırısına uğramış olma ihtimalini de gündeme getirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç kızın cesedi incelenmek Mardin Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Genç kızın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun raporuyla netleşecek. Jandarma, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan iddialara göre bölgede genç kızı bir kaç kez rahatsız ettiği söylenen madde bağımlısı bir kişinin de Akyüz’e saldırmış olma ihtimali de değerlendiriliyor.



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