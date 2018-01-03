Genç memur, odasında ölü bulundu

Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur Sefa Türk (29), Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ndeki odasında ölü bulundu

Genç memur, odasında ölü bulundu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur Sefa Türk'e 4 gündür ulaşamayan ailesi ve mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi. Polis, ilk önce Türk'ün evine gitti ancak sonuç alamadı. Polisin sürdürdüğü arama çalışmaları sonucu, Sefa Türk'ün cansız bedeni, İl Müdürlüğü Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ndeki odasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sinop #memur #ölüm
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