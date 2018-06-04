Genç müzisyen Onurcan Özcan'ın cansız bedeni bulundu

Şile’nin İmrenli Koyu’ndan denize açıldıktan sonra bindikleri fiber teknenin batması sonucu denizde kaybolan Onurcan Özcan’ı (21) havadan ve denizden arama çalışmaları bu sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, az önce genç müzisyen Onurcan'ın cansız bedenine ulaştı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından denizde sürdürülen çalışmalara, Sahil Güvenlik helikopteri de havadan destek verdi.

Genç müzisyen Onurcan Özcanın cansız bedeni bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının başlamasının ardından genç müzisyen Onurcan Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi geldi.

“ANORMAL DALGA VARDI”

Şile’de yaşayan ve haberi alır almaz teknenin battığı yere giden Ömer Koç, “sabah saat 07.30 sıralarında bir telefonla uyandım. Arayan bir abimiz, ‘Ömer sahile koş, bir tekne alabora oldu’ dedi. Evim yakın olduğu için hemen sahile koştum. Kayalığın arkasında alabora olduğu için tekneyi göremedim. Hemen benim teknemi suya attık ve buradaki bir arkadaşla kayalığa doğru gittik. 3 kişi kayalığın üzerine çıkmıştı. Bana suyun içindeki Recep Gülyıldırım’ı gösterdiler. Saçlarını görünce hemen denize atladım. Suyun üzerine çıkarıp kafasını yukarıya kaldırdım, nefes alması için. Ama maalesef kendinde değildi. Onu tekneye aldık. Bir saat kadar kayıp olan Onurcan Özcan’ı aradık. Ama anormal bir dalga vardı. Bizim tekneyi de kayalara vurabilirdi. Bir süre aradık ama bulamayınca kıyıya çıktık. Tam kayalıkları dönerken bir dalga gelip bindikleri tekneyi alabora etmiş” dedi.



1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ KURTULDU

Şile İmrenli Koyu’ndan dün sabah saat 07.30 sıralarında denize açılan ve 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta alabora oldu. Teknedeki Hasan Ekşi (23), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek yakında bulunan kayalıklara çıkarken, Recep Gülyıldırım ise suyun üzerinde hareketsiz şekilde kaldı. Hemen yardıma giden çevredeki vatandaşlar tarafından denizin içinden tekneye alınan Gülyıldırım’a, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ONURCAN ÖZCAN’A ULAŞILAMADI

Arkadaşlarının, teknede olduğunu belirttiği Onurcan Özcan’a (21) ise tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. Olayın ardından, ünlü sanatçı Ferhat Göçer’in Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Son albümde “Yalnızlığın ezgisi “eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek Onurcan Özcan’ın Şile’de tekne kazasında kaybolduğu haberi geldi. Çok üzgünüm, umarım doğru değildir, kurtulması için dua ediyorum” demesi üzerine, kayıp olan Özcan’ın, YouTube’da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim olan solist ve söz yazarı olan Onurcan Özcan olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet