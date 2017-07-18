Genç sunucuyu ilik nakli de kurtaramadı!

Bursa’da yerel bir televizyon kanalında haber spikeri, 24 yaşındaki Gamze Büyüksoy, yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. Büyüksoy'un ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu

Genç sunucuyu ilik nakli de kurtaramadı!

Bursa TV'de program yapan ve haber sunan Gamze Büyüksoy'a, geçtiğimiz yıl kan kanseri tanısı konuldu. Büyüksoy'un sağlığına kavuşması için 9 yaşındaki kardeşi Esma'dan ilik nakli yapıldı. Gamze Büyüksoy, gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Önceki hafta rahatsızlanan Gamze Büyüksoy, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Büyüksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece yaşamını yitirdi. Gamze Büyüksoy'un cenazesi bugün Zümrütevler Camii'nde kılınacak namaz ardından Musababa Mezarlğı'nda toprağa verilecek.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #gamze büyüksoy #ölüm #kanser
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