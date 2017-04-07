Genç ve güzel FETÖ'cü kadınları askerlerle evlendirmişler!

Edirne'de aralarında ordudan ihraç edilen 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 22 askerin darbe girişimine katılmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY terör örgütünün 'üst düzey' görevliler için 'zeki ve güzel' kadınları önceden tespit ederek evlendirdiğini ve bu yolla kadınların eşlerini 'fişlediğini' yazdı

Edirne'de darbe girişimi gecesinde yaşananlara ilişkin aralarında ordudan ihraç edilen 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 22 şüpheli asker için hazırlanan iddianame, Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından hazırlanan 229 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY terör örgütünün oluşumundan bugüne kadar gelen faaliyetlerine geniş yer verildi.



İddianamenin FETÖ yapılanmasında mevki-makam isimleri, görevleri ve sorumlulukları bölümünde kıta imamlarından, bölge imamlarına kadar tüm görevler detaylı olarak anlatıldı. Bu kısımdaki 'evlendirme mesulü' ise dikkat çekti. İddianamede yer alan bilgilere göre, FETÖ yapılanması içerisinde yer alan kadınlar, üniversite ikinci sınıftan itibaren güzellik ve zeka seviyelerine göre kategorize ediliyor. En güzel ve en zeki kadınlar, örgütün subay, savcı, hakim, MİT mensubu, rütbeli emniyet mensupları, genç bürokratlar, savcı, hakim olacak avukatlara ve zengin mütevelli esnaflarına ayrılıyor.



"EŞ DEĞİL AJAN YERLEŞTİRMİŞLER"



Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal'ın hazırladığı iddianamede 'güzel ve zeki' kadınların askerlerle evlendirilip başlarının açtırıldığı, kadınların evli oldukları eşlerini 'fişledikleri' bilgisine yer verildi. İddianamede, evlendirme mesulü başladığı altında şunlar kaydedildi:



"Asker şahıslar ile evlendirilecek olanların başları açtırılır, tesettürlü giyimden vazgeçirilir. Bu meslek gruplarıyla evlendirilecek olanlar FETÖ yapılanmasının birer ajanıdır. Çünkü evli olacakları veya evli oldukları eşlerin tüm mahrem bilgilerini, zaaflarını, hobilerini ve fobilerini FETÖ yapılanmasında bağlı bulundukları imamlara iletirler. Bu meslek gruplarındaki kişilerin en mahremleri yasa dışı olarak kayıt altına alınmak suretiyle büyük bir fişleme arşivi oluşturur. Bu elemeden sonra kalan bayanlar ise FETÖ mensubu öğretmenler, polis memurları, astsubaylar diğer kamu kurumundaki memurlar ile evlendirilmek suretiyle arşivlemeye ve fişlemeye devam edilir. FETÖ yapılanmasında yer alan mensupların tamamına yakını bu şekilde evlendirilir. Hatta bu evlenme işlemlerinde kullanılmak üzere önce özel bir katalog oluşturulur. Bu katalogda FETÖ yapılanmasına bağlı aşırı itaatkar bayan mensupların fotoğrafları, fotoğrafları altında özel bilgileri bulunur. FETÖ yapılanmasının önem verdiği konumlara göre sırayla seçmeler yaptırılır. Elemelerden sonra en son kategoride yer alan evlendirilecek bayanların kataloğu Serrehberde bulunur."



3’ER KEZ ÖMÜR BOYU HAPİSLERİ İSTENDİ



İddianamede sanık Hidayet Arı'nın yanı sıra subay ve astsubay rütbelerindeki Ekrem Tekinarslan, İsmet Sezgin, Kağan Kaya, Ramazan Altun, Ali Soylu, Bülent Yılancı, Ali Koç, Ayhan Atasoy, Ercan Çırak, Furkan Avcı, Harun Kiraz, İlkan Pekcur, Mehmet Sağlık, Mustafa Gençay, Oğuz Özcan, Oğuzhan Çevik, Özhan Yurdugüzel, Sinan Çamur, Şeref Karataş, Tahsin Arda Karabiber ve Zafer Dağdeviren yer aldı. Tüm sanıklar için 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve yasama organını ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak, bazı sanıklar hakkında da 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede sanıklar için örgüt üyeliğinden 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve verilecek cezaların yarı oranında da arttırılması talep edildi.