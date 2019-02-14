Gençler için öncü oldular

Ege Üniversitesi Koordinatörlüğü'nde Portekiz (Consultis LDA.) ve Bulgaristan (Zgura-M LTD) ortaklığında yürütülen Genç Topluluk Medyası Yapıcıları İçin Sosyal Girişimcilik SEYMM (Social Entrepreneurshipfor Young Community Media Makers) AB Erasmus Plus Projesi kapsamında sosyal girişimcilik ve topluluk medyası için online öğrenme platformu kuruldu.

Yetişkinler için de proje; LINK-UPS

SEYMM Projesi'nin temel amacı, genç topluluk medyası yaratıcılarının dijital ve fikir birikimini sosyal girişimcilik konusunda nasıl harekete geçirebileceklerini onlara gösterebilmek olduğunu ifade eden Göztaş, "Eğitim düzeyidüşük yetişkinlere dijital becerilerin kazandırılmasını hedefleyen yeni bir proje fikrinin de bu projenin sonuçlarından yola çıkarak bu süreçte doğdu. Yetişkinlere yönelik LINK-UPS adlı ikinci projemizin de Avrupa Birliği'nden fonlanmaya hak kazandığını da belirtmek isterim" diye konuştu.

Sivil toplumdan güçlü destek

SEYMM Projesi'nin başlama toplantısı 31 Ocak'taİzmir'de yapıldı. İlk yönetim toplantısıyla birlikte Portekiz, Bulgaristan ve Türkiye'de uluslararası yedi proje yönetim toplantısı gerçekleştirildi. 12 Subat 2019'daki toplantı ise çoğaltıcı etkinlik niteliğiyle kapanış etkinliği olarak yapılıyor. Bunların dışında eğitim-öğretim hareketliliği kapsamında yine partner ülkelerde üç uluslararası eğitim toplantısı ile etkinlikler dizisi gerçekleştirildi. Projeye ortak kuruluşlara destek vermek üzere yerel yönetim ve sivil toplumdan çok sayıda kuruluşla işbirliği yapıldı. Koordinatör ülke Türkiye'de ise Selçuk, Seferihisar, Konak, Urla, Didim, Karabağlar, Narlıdere, Efeler belediyeleriile Büyükşehir ve Konak Belediyesi Kent Konseyi, Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi, İzmir Teknoloji Üniversitesi, Yaşar ve İzmir Ekonomi üniversitelerinden akademisyenler, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Ege Kadın Buluşması Platformu, İzmir Sokak Çocuklarını Koruma Derneği, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, İzmir Habitat Derneği, İzmir Multipl Skleroz Derneği, Ege Sosyal Girişimciler Derneği, Çevre Gönüllüleri Derneği, Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği,İzmir Rehabilitasyon ve Spor Kulübü, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu,JCI, Pi Gençlik Derneği ve Rotary International 2440 Bölge-Rotaract ve Interact, İZİKAD, ESİAD, EBSO, İzmir Gazeteciler Cemiyetigibi birçok kurum temsilcisi ve alan uzmanı, basın mensupları proje danışma kurulunda yer aldı ve projeye destek verdi.

Yenilikçi çözümler

Topluluk medyası yapımcılığıyla zenginleştirilmiş sosyal girişimcilik eğitiminin ömürboyu süren bir öğrenme süreci olduğunu söyleyen SEYMM Proje Koordinatörü Prof. Aylin Göztaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada "Genç girişimciler, toplumsal olarak önemli sorunları ve zorlukları çözmek için yenilikçi çözümler üretmek durumunda kalacaklar. Büyük sosyal konuları ele almak ve geniş çaplı bir değişim için yeni fikirler önermek adına iddialı ve ısrarlı olmalılar. Sosyal girişimciler, toplum içinde değişimin aracıları olarak hareket ederler; sistemleri iyileştirmek, yeni yaklaşımlar icat etmek ve toplumu daha iyi hale getirmek üzere çözümler üretmek için diğerlerinin kaçırdığı fırsatları değerlendirirler. Bir iş girişimcisi tamamen yeni endüstriler yaratabilirken, bir sosyal girişimci yenilikçi çözümler geliştirir ve toplumsal değişimi teşvik eder. Bu platform sayesinde sosyal girişimcilik ve topluluk medyası üretim konularını 72 saatlik online eğitim ile gençlerin kullanımına sunuyoruz" dedi.