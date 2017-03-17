'Gençlik Otobüsü' Ağustos'ta yola çıkıyor

2010 yılında MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından gençlere ücretsiz Avrupa fırsatları sunmak amacıyla oluşturulan 'Gençlik Otobüsü' projesi, gençler için çalışmaya devam ediyor.



Gençleri ücretsiz olarak Avrupa ve Amerika ile tanıştırmayı hedefleyen projenin diğer bir amacı da gençlere yeni vizyonlar kazandırmak, gençlerin ufuklarını genişletmek.



Bu sene 8.si düzenlenecek olan projeye 18-35 yaş arasındaki gençler başvuru yapabiliyor. Bu yılın Ağustos ayında ise seçilecek olan 400 genç, Türkiye'yi temsil etmek için Avrupa'ya doğru yola çıkacak. Proje kapsamında 17 Avrupa ülkesinde 28 şehir gezilecek.



Proje kapsamında gidilen şehirlerde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve resmi makam ziyaretleri gerçekleştirilecek. Gençler burada belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile biraraya gelecek. Gençler bu görüşmelerde ileriye dönük işbirliği gerçekleştirme fırsatı da elde edecek. Öte yandan gençler, uluslararası özel şirketlerle de bir araya gelecek ve bu şirketlerde staj yapma imkanı bulacak.





