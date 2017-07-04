Geneleve 15 gün 'hijyenik değil' cezası!

Zonguldak'ta 6 evden oluşan genelev, temizlik ve hijyen konusunda yetersiz olduğu, bu haliyle toplum sağlığını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle valilik tarafından 15 gün süreyle kapatıldı

Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan ekip, On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi'nde bulunan genelevde denetim yaptı. İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu'na sunulan raporda, genelevdeki 6 evden 1'inin kullanılmadığı, diğerlerinin de temizlik ve hijyen yönünden yetersiz olduğu belirtilerek şöyle denildi:



"Binaların genel itibariyle fiziki yapısının yetersiz ve ihtiyaca cevap verecek yeterlilikte olmadığı, evlerin içinde kullanılmayan odalarda her türlü hurda eşyanın bulunduğu, evlerin birinde 12 kilogramlık 8- 10 adet boş lpg tüplerinin gelişi güzel depolandığı, bunların tehlike arz ettiği, bu odalarda kötü koku, rutubet ve nemin yoğun olduğu ve bu alanlarda haşeratların üremesine uygun ortam oluştuğu gözlenmiştir."



Raporun sonuç bölümünde ise "Genelevin temizlik ve hijyen konusunda yetersiz olduğu, bu haliyle toplum sağlığını olumsuz yönde etkilebileceği, bunun yanında bulunduğu yer ve konum açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 178'inci maddesine aykırı olduğu tespit edilmiştir." denildi.



Komisyon, rapor doğrultusunda genelevin eksikliklerini gidermesi için 15 gün süreyle kapatılmasına karar verdi. Vali Ali Kaban'ın kararı onaması ardından 2 Temmuz'dan itibaren genelev mühürlendi.