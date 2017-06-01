Genelkurmay Başkanı Akar Şırnak'ta incelemelerde bulundu

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile beraberindeki kuvvet komutanları dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi

Genelkurmay Başkanı Akar, Şırnak'taki temaslarında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile de bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte gece saatlerinde Şırnak'a geldi. Genelkurmay Başkanı Akar ve yanındaki kuvvet komutanlarının şehitler için yapılacak cenaze törenine katılmaları bekleniyor.



Öte yandan, Orgeneral Akar ve yanındaki heyet Şırnak Devlet Hastanesi'ne giderek yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.









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