Genelkurmay Başkanlığı'na tepki. 3 afişte de Atatürk yok!

Genelkurmay Başkanlığı'nın 18 Mart için üç afiş hazırlattı. TSK'nın internet sitesinde yayınlanan afişlerde ' Atatürk 'ün yer almaması, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Genelkurmay Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan 3 afişi paylaştı. Hazırlanan ilk afişte Seyit Onbaşı ve siperdeki askerler vurgulanırken, “Sırtında milletin onuru; zaman, mekan ve sözlerin tükendiği yerde” ifadelerine yer verildi.İkinci afişte, “Dün, bugün ve daima vatan için görevde” denildi.Üçüncü afişte ise Türk askerinin her zaman görevde olduğu belirtilerek, “Vatanın her karış toprağında sen varsın” ifadeleri yer aldı. TSK'nın internet sitesinde de paylaşılan afişlerde, Atatürk'ün yer almaması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.