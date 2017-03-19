Genelkurmay'dan "Çanakkale'de Tayyareciler" videosu

Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında kıt imkanlara rağmen önemli rol oynayan tayyareciler için video klip hazırladı.

"Çanakkale'de Tayyareciler" adıyla hazırlanan, Genelkurmay Başkanlığının arşivlerinin kullanıldığı 6 dakikalık video, kamuoyuyla paylaşıldı.TSK'nın YouTube sayfasında yayınlanan video klipte, bir tayyare pilotunun yardımcısıyla düşman mevzilerini nasıl fotoğrafladıkları ve bombaladıkları, kendi tuttuğu notlardan aktarılıyor.Sayıları az olmasına rağmen fedakarlıkla görevlerini yerine getiren tayyareciler, muharebe alanından çektikleri birkaç fotoğraf ve şemayla savaşın kazanılmasında büyük katkı sağlamıştı.