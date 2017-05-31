Gezi Parkı yine kapatıldı!

Gezi Parkı olaylarının 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Taksim'de önlemler alındı

Gezi Parkı yine kapatıldı!

2013 yılında yaşanan Gezi parkı eylemlerinin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle olası bir eyleme karşı Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı polis bariyerleri ile giriş çıkışlara kapatıldı. Polis önlemlerine ek olarak Taksim Meydanı ve Gezi Parkına itfaiye ve sağlık ekiplerinin konuşlandırıldığı görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gezi parkı #gezi parkı kapalı
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