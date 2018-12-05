Gezmeye değil yardıma gidiyorlar

InterTurkey üyesi gezgin gençler, Van'a gezmeye değil yardım için gidiyor. Vanlı çocukların yüzlerini güldürmeyi amaçlayan gençler, köy okullarını boyayacak ve ihtiyaç sahiplerine 4 TIR yardım götürecek. InterTurkey Başkanı Rotinda Ezel, 'Van treninde 2 vagon bize ayrılmış olacak ve gezgin arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir yolculuk geçireceğiz' dedi

Gezmeye değil yardıma gidiyorlar
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:11

Şefika Bal- Yurt içi ve yurtdışı seyahat paylaşım grubu olan InterTurkey, uzun zamandır faaliyelerine devam ediyor. Çeşitli kamp ve gezi aktiviteleri yapan grup, gezginleri bir arada tutuyor. Gidip geziyoruz ancak görmüyoruz diye düşünen InterTurkey üyeleri, bu defaki rotalarını Van'a çevirdi. Vanlı çocuklarla vakit geçirmek isteyen gençler, okulları boyayarak ve çeşitli atölye çalışmaları yaparak çocukları sevindirecek.

 

InterTurkey Başkanı Rotinda Ezel, "Daha önce böyle bir etkinliği Kars'a yapmıştık ve çok güzel olmuştu. Şimdi aynı etkinliği 120 gezgin olarak Van'a düzenliyoruz. Trende 2 vagon bize ayrılmış olacak ve gezgin arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir yolculuk geçireceğiz. Van'da bize bazı milletvekilleri de eşlik edecek. Toplamda 4 TIR malzeme götüreceğiz, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyip köy okullarını boyayacağız. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz, çocukları yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yolculuk Van Ekspresi ile

27 Ocak tarihinde Ankara'dan Van Ekspresi ile tren yolculuğu gerçekleştirecek olan grup, etkinliklerine dışarıdan katılmak isteyenleri de davet ediyor. Van Ekspresi'nde iki vagonun InterTurkey üyelerine açılmış olması, keyifli ve rahat bir seyahat geçirilmesini sağlayacak. 24 saat sürecek yolculuğun sonunda hem yolda olmayı seven InterTurkey üyesi gençlerin, hem de yolculuk sonunda Vanlı çocukların yüzleri gülecek. Köy okullarını boyayacak, Vanlı çocukları eğlendirecek gençler aynı zamanda köy çocukları ile çeşitli atölye çalışmaları düzenleyecek. Sanatçı, Melis Dağ'ın da hem trende hem de Van gezisinde sahne alacağı etkinlikte, yine tren veya otostop yolculuğu ile üyeler Van'dan şehirlerine ulaşacak. Ayrıca trende TCDD tarafından yolculuk boyunca ücretsiz çay ikramı yapılacak. Ücreti 50 TL olan biletleri edinmek isteyenler InterTurkey'in sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek biletlerini temin edebilir.

Etiketler; #van gezisi #ınterturkey #van
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Samet Özdemir - 6 saat önce
InterTurkey var oldukça sosyal sorumluluk projeleri asla bitmeyecek. İyiki InterTurkey.
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Esra Er - 6 saat önce
Minik kalpleri sevindirmek için harekete geçen herkese teşekkür ederim umut taşıyor ve onları mutlu ediyorsunuz ne güzel insanlarsınız ????❤️ #iyikiinterturkey
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Sahingi - 6 saat önce
Ve o iyi insanlar o güzel trene binip geliyorlardı
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Nihan. - 7 saat önce
Iyi insanlar iyi ki varlar ❤️
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Kübra Küllü - 7 saat önce
Ne güzel şeyler yapıyorlar bravo ????????
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Simge Ceran - 7 saat önce
Bu ekibin bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yapılan işler son derece amacına uygun,düzgün ve başarılı. Van Ekspresi projesi de harika bir proje. Şimdiden herkesin emeğine sağlık. Hayattan kaçmak için değil, hayatı kaçırmamak için yola çık ✌
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Hatice - 7 saat önce
Çocuklar bizim geleceğimiz.onlar bizim yarinlarimiz. Her nerede olurlarsa olsunlar abileri ablaları hep onlarin yaninda olmaya devam edecek. Sesimizi duysugunuz için gazetenizede cok teşekkür ederiz
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İREM ŞEKERCİ - 7 saat önce
Geçen yıl Birincisini düzenlediğimiz gönül trenini gelenekselleştirmryi düşündük. Böyle şeyler zaten hep birinci ikinci dıyerek gıtmez mi? Onlar bizi çok sevdi biz onları.. bu sene rotayı Vana çevirdik cantamızda umutlarla gidiyoruz.. bıze katılmak istiyorsanız elinizi cabuk tutmalısınız kontejan dolmak üzere :)
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