Gezmeye değil yardıma gidiyorlar

InterTurkey üyesi gezgin gençler, Van'a gezmeye değil yardım için gidiyor. Vanlı çocukların yüzlerini güldürmeyi amaçlayan gençler, köy okullarını boyayacak ve ihtiyaç sahiplerine 4 TIR yardım götürecek. InterTurkey Başkanı Rotinda Ezel, 'Van treninde 2 vagon bize ayrılmış olacak ve gezgin arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir yolculuk geçireceğiz' dedi

Şefika Bal- Yurt içi ve yurtdışı seyahat paylaşım grubu olan InterTurkey, uzun zamandır faaliyelerine devam ediyor. Çeşitli kamp ve gezi aktiviteleri yapan grup, gezginleri bir arada tutuyor. Gidip geziyoruz ancak görmüyoruz diye düşünen InterTurkey üyeleri, bu defaki rotalarını Van'a çevirdi. Vanlı çocuklarla vakit geçirmek isteyen gençler, okulları boyayarak ve çeşitli atölye çalışmaları yaparak çocukları sevindirecek.

InterTurkey Başkanı Rotinda Ezel, "Daha önce böyle bir etkinliği Kars'a yapmıştık ve çok güzel olmuştu. Şimdi aynı etkinliği 120 gezgin olarak Van'a düzenliyoruz. Trende 2 vagon bize ayrılmış olacak ve gezgin arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir yolculuk geçireceğiz. Van'da bize bazı milletvekilleri de eşlik edecek. Toplamda 4 TIR malzeme götüreceğiz, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyip köy okullarını boyayacağız. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz, çocukları yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yolculuk Van Ekspresi ile

27 Ocak tarihinde Ankara'dan Van Ekspresi ile tren yolculuğu gerçekleştirecek olan grup, etkinliklerine dışarıdan katılmak isteyenleri de davet ediyor. Van Ekspresi'nde iki vagonun InterTurkey üyelerine açılmış olması, keyifli ve rahat bir seyahat geçirilmesini sağlayacak. 24 saat sürecek yolculuğun sonunda hem yolda olmayı seven InterTurkey üyesi gençlerin, hem de yolculuk sonunda Vanlı çocukların yüzleri gülecek. Köy okullarını boyayacak, Vanlı çocukları eğlendirecek gençler aynı zamanda köy çocukları ile çeşitli atölye çalışmaları düzenleyecek. Sanatçı, Melis Dağ'ın da hem trende hem de Van gezisinde sahne alacağı etkinlikte, yine tren veya otostop yolculuğu ile üyeler Van'dan şehirlerine ulaşacak. Ayrıca trende TCDD tarafından yolculuk boyunca ücretsiz çay ikramı yapılacak. Ücreti 50 TL olan biletleri edinmek isteyenler InterTurkey'in sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek biletlerini temin edebilir.