Gıda işçileri çadır eylemine devam kararı aldı

Aydın Söke'de, işten çıkarıldıkları turşu fabrikası önünde çadır kuran 57'si kadın 80 işçi, işe geri alınıp, toplu iş sözleşmesi masasına oturuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı

Söke'nin Akçakonak köyünde bulunan turşu fabrikasında işten çıkarılan 80 işçi, 78 gün önce başlattıkları çadır eylemini sürdürüyor. İşçileri, fabrika önünde kurdukları çadırda Tek Gıda İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Ömer Atabey ve Türk İş Sendikası 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ile bir grup işçi ziyaret etti. Üretiminin tamamını ihraç eden fabrikada çalışan 233 işçinin 117'sinin Tek Gıda İş Sendikası'na üye olduğunu belirten Ömer Atabey, çoğunluğu kadın olan işçilerin, e-devlet şifrelerinin alınıp, sendika üyeliklerinin sorgulandığını ardından da önce yerleri değiştirilip, sonra da işten çıkarıldıklarını anlattı. Atabey, şöyle konuştu:

"Fabrika yönetimi gerekçe olarak makineleşme ve teknolojik nedenleri ileri sürmüştür. Ancak çıkarılan işçi sayısından daha fazla sayıda olmak üzere 4 ayrı taşeron firmadan işçi çalıştırmaya başlamıştır. Çevre fabrikalara da çıkardıkları işçilerin işe alınmaması yönünde fikir beyan etmiş, kısmen de olsa işçilerin çalışma özgürlükleri engellenmiştir. En son 14 kişinin işten çıkarılması ile iş akdine son verilen işçi sayısı 80'e ulaşmıştır. Tek Gıda İş Sendikası ve işçiler, 28 Aralık itibari ile fabrika önünde eylem kararı almış ve fabrika önüne çadır kurmuşlardır. Kurulan ilk çadır jandarma tarafından sökülmüş, daha sonra tekrar çadır kuran işçiler, eylemlerine baskı ve kötü hava koşullarına rağmen 78 gündür devam etmektedirler."

29 Mart tarihinde bilirkişinin iş yeri ziyaretinde bulunacağını ifade eden Ömer Atabey, 13 Mayıs günü ceza, 28 ve 30 Mayıs günlerinde de işe iade davalarının görüleceğini açıkladı. 'TALEPLERE KARŞILIK BULAMADIK'

Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ise "Biz emek düşmanı da sermaye düşmanı da olmadık. Biz, bize ait olanları almak için mücadele ediyoruz. Dünya genelinde işverenler biraraya gelip, örgütleniyor. Biz de geniş katılımlı bir organizasyon yaparak işverene kendimizi ifade edelim. Bu işletmeyi büyüterek, rızkımızı kazanmak istiyoruz. İşletmeye zarar vermeden uzlaşmak istiyoruz. Şimdiye kadar bu taleplerimize karşılık bulamadık" dedi.

4 yıl çalıştığı fabrikada 19 Şubat 2018 tarihinde işten çıkarıldığını söyleyen Halime Ulutaş (34) "Biz hakkımızı istedik. Günde 12,13 saat çalıştığımız oluyordu. Bizi makineleşmeden dolayı işten çıkardığını söyledi ama makine almadı. Bizim yerimize taşeron çalıştırdı. Çıkarılan işçilerinin tamamı sendikalıydı" diye konuştu.