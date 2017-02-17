Gırgır Dergisi kapatıldı

Son sayısında yayınladığı bir karikatürle kamuoyunda büyük tepki toplayan Gırgır Dergisi, yayıncı şirket tarafından itibaren kapatıldı

Son sayısında Musa peygamber karikatürüyle tepki toplayan Gırgır Dergisi, yayıncı şirket tarafından dün kapatıldı. Türkiye'nin en çok satan mizah dergilerinden biri olan Gırgır, artık satılmayacak. Gırgır'ın 8 Şubat sayısının kapağında referandum sürecinde fazla güneme gelmeyen ekonomik kriz de yer almış, kapakta başlattılan 'Evet' kampanyasının ifadelerine de gönderme yapılmıştı.

Yayıncı şirketin avukatı tarafından yapılan açıklama şöyle: Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir. Bu karikatürün yayınlanması en başta toplumumuzu rahatsız ettiği gibi, yayıncı şirketi de çok rahatsız etmiştir. Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur. Dini değerlerin aşağılandığı bu karikatür kötü niyetli bir tutumla çizilerek, yayıncı şirkete danışılmadan, adeta gizlenerek, son anda habersizce yayına verilmiştir. Bunu yapan çalışanlar dini değerleri aşağılamak suretiyle suç işlemiştir. Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Gırgır'ın 8 Şubat sayısının kapağında referandum sürecinde fazla güneme gelmeyen ekonomik kriz yer almış, kapakta, başlattılan 'Evet' kampanyasının ifadelerine de gönderme yapılmıştı. Kapakta 'Referanduma gizlenen ekonomik kriz: Mesajını aldım Hasan ben de açım, Ziya sen de aç mısın?' ifadelerine yer vermişti.



Soruşturma açıldı



Ünlü mizah dergisi Gırgır'da yayınlanan karikatür nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Derginin son sayısında yayınlanan "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudiler kurtulur" başlıklı karikatürün, Musevilik ve İslam gibi semavi dinlere hakaret içerdiği iddia edildi. Karikatürü çizen ve yayımlayanlar hakkında TCK'nın 216/3 maddesinde yer alan "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan soruşturma açıldığı belirtildi.