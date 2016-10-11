FETÖ, 2012'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı özel bir hastanede ameliyat masasında öldürme planı ile ilgili yeni bir ifade ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran bir gizli tanık, FETÖ'nün kurmay ekibinden Alaaddin Kaya'nın bağlantılarıyla ilgili önemli itiraflarda bulundu. Tanık, Zaman gazetesinin kurucusu Kaya'nın Erdoğan'a ameliyat masasında suikast girişimini MİT krizinden 1 hafta önceden bildiğini anlattı.



Gizli tanığın ifadesinde, "Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ameliyat olmadan bir hafta önce idi. Alaaddin Kaya misafirleri ile birlikte Ekonomi gazetesindeki odasındaydı. Kendi aralarında konuşurlarken Kaya, 'Bu sefer bu hastanede bu iş kesinlikle tamam' diyerek ellerini de birbirine vurdu ve işin bittiği anlamında işaret yaptı. Karşısındaki kişi de 'inşallah azizim' diyerek gülüştüler. Bu kişilerin kim olduğunu bilmiyorum. Zaten Alaaddin Kaya özel misafirlerini bizzat karşılar, kendisi uğurlar, kimseyle muhatap etmezdi" dedi. Gizli tanık sözlerine şöyle devam etti: Bir hafta sonra şimdiki Cumhurbaşkanımızın ameliyat olduğu, ameliyattan önce başka bir hastanede suikast ihtimali olduğu yönünde haberler çıkınca bunların yaptığını tahmin ettim. Bu yapının emniyetteki yapılanmasından çekindiğim için bir ihbarda bulunmadım. (Sabah)



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