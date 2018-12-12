Göç etmek isteyenlerin son tercihi Türkiye

Dünyadaki 750 milyon yetişkin bireyin yüzde 15'inin başka ülkelere göç etmek istediği, yapılan bir araştırma sonucu ortaya konuldu. Araştırmaya göre en çok göç alma potansiyeline sahip ülke ABD olurken, Türkiye son sırada yer aldı

Veri ve analiz şirketi Gallup World Poll, dünyadaki 750 milyon yetişkin bireyin yüzde 15'inin şansları varsa başka bir ülkeye gitmek istediğini tespit etti.

Bu anlamda 2010 ve 2017 yılları arasında 152 ülkede 453 bin 122 kişi ile yapılan görüşmelerde, potansiyel göçmenlerin en çok gitmek istediği ülkeler belirlendi. Araştırmada Sahraaltı Afrika'nın göç etme arzusunun en yoğun olduğu bölge olduğu gözlemlendi.

Araştırmaya göre dünya genelindeki potansiyel göçmenlerin yüzde 21'i Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istediği kaydedildi. Bu da 158 milyon kişiye tekabül ediyor. ABD'nin kuzeyinde kalan Kanada listede ikinci sırada yer alırken, onu Almanya takip etti.

Hangi ülkeye taşınmak istersiniz?" sorusunun yöneltildiği katılımcılardan Türkiye'yi tercih edenlerin sayısının ise yaklaşık olarak 6 milyon olduğu vurgulandı.

İŞTE POTANSİYEL GÖÇMENLERİN EN ÇOK GİTMEK İSTEDİKLERİ ÜLKELER:



Amerika Birleşik Devletleri - 158 milyon kişi

Kanada - 47 milyon kişi

Almanya - 42 milyon kişi

Fransa - 36 milyon kişi

Avustralya - 36 milyon kişi

Birleşik Krallık - 34 milyon kişi

Suudi Arabistan - 24 milyon kişi

ispanya - 21 milyon kişi

Japonya - 17 milyon kişi

İtalya - 15 milyon kişi

İsviçre - 14 milyon kişi

Birleşik Arap Emirlikleri - 12 milyon kişi

Singapur - 11 milyon kişi

İsveç - 9 milyon kişi

Çin - 9 milyon kişi

Yeni Zelanda - 9 milyon kişi

Rusya - 8 milyon kişi

Hollanda - 7 milyon kişi

Güney Afrika - 7 milyon kişi

Brezilya - 6 milyon kişi

Güney Kore - 6 milyon kişi

Türkiye - 6 milyon kişi