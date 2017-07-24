Göçük altında kalan madenci kurtarılamadı!

Zonguldak'ta bulunan bir madenden yine acı haber geldi. Madende meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Zonguldak'ta bulunan bir madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 36 yaşındaki Ramazan Zurnacı ise hayatını kaybetti.



Göçük, işçiler 24.00-08.00 vardiyasında çalışırken sabaha karşı meydana geldi. Yerin 220 metre altında meydana geldiği tespit edilen göçükte, çöken tavanın altında kalan işçi Ramazan Zurnacı mahsur kaldı.



Olayı gören diğer işçiler hemen duruma müdahale etti. Ancak Zurnacı, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Zurnacı'nın cesedi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Zurnacı'nın otopsisi sonrası Perşembe Beldesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.





Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, tavanın çöktüğünü ve işçinin taş yığını altında kaldığını söyledi. İşçilerin onu hemen çıkarttıklarını belirten Demirci, ancak işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini anlattı.