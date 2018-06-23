Göçükten 6 saat sonra kurtarıldı, o anları anlattı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) ait maden ocağında dün akşam meydana gelen göçükten 6 saat sonra kurtarılan maden işçilerinden Recep Yurtseven o anları anlattı. Yurtseven, "Göçükten sonra sesle iletişim sağladık. Bir zaman sonra ses soluk kesildi. Artık tamamen bittiğini düşündüm. Daha sonra gözlerimi hastanede açtım" dedi

Dün saat 20.00 sıralarında, yerin 460 metre altında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavan çökmesiyle oluşan göçükte maden işçileri Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven mahsur kaldı. Göçüğün ardından TTK tahlisiye (kurtarma) ekipleri ve mesai arkadaşları maden işçilerini kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Aynı kotta çalışırken göçükten son anda kurtulan ve şoka girdiği öğrenilen işçilerden Ferdi Oral hastaneye kaldırıldı. Oral, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Madenciler Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven kurtarılmak istenirken ikinci bir göçük meydana geldi. İkinci göçük ile birlikte işçilerle sağlanan iletişim de kesildi. Ancak ekiplerin yaptığı yoğun çalışma ile işçilere tekrar ulaşıldı. Zamanla yarışan kurtarma ekipleri, göçükten 6 saat sonra, saat 02.00 sıralarında, önce Mevlüt Karagöl'ü, ardından Recep Yurtseven'i kurtardı. Göçükten çıkarılan işçiler, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt Karagöl, daha ileri tetkikleri için kontrol amaçlı yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

'SES KESİLİNCE ARTIK BİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Genel Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren Recep Yurtseven ise kömür yığını altında geçen 6 saati DHA'ya anlattı. Evli ve 2 çocuk babası, 9 yıllık madenci Yurtseven, kömür üretimi sırasında tavanın göçmesiyle bir anda göçük altında kaldıklarını söyledi. Arkadaşlarının kendisini kurtarmak istediğini ancak bu sırada bir göçük daha meydana geldiğini anlatan Recep Yurtseven, şöyle dedi:

"Çok şükür sağ salim çıktık yerin yüzlerce metre altından. Bir anda oldu. Kömür kazısı sırasında tavan bir anda üstümüze çöktü. Ne olduğunu anlayamadık. Kömürün altında kaldıktan sonra yanımızdaki çavuş, üstümüzden taşları almaya çalışıyordu. Sonra bir daha kömür geldi. O da refleksle kaçtı. O da can. Çok şükür Allah yardım etti. Tüm ailemizin duasıyla herkesin duasıyla sağ salim oradan çıktık. Bir zamana kadar sesle iletişim sağladık. Sonra bir zaman sonra ses soluk kesildi. Artık tamamen bittiğini düşündüm. Gözlerimi hastanede açtım. Nasıl aldılar, nasıl taşları üzerimden aldılar hiçbir fikrim yok. Dua ettim o an Allah'ıma. 'Nasipse beni buradan çıkar Allah'ım' dedim. Çok şükür çıktık. Arkadaşlarıma, amirlerime, herkese çok teşekkür ediyorum."

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun da Yurtseven'i ziyaret ederek durumu hakkında bilgi verdi.