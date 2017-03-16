Gökçek ile Kocaoğlu bir konuda birleşti

Çeşme'de düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm ve Riskli Alan Sempozyumu'na konuşmacı olarak katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bir konuda birleşti. Başkan Kocaoğlu'nun 'İmarla ilgili yargıya taşınan konular bilirkişilerin inisiyatifine bırakılmamalı' görüşüne destek veren Gökçek 'Bilirkişilerin kararları kişiye göre değişiyor. Bilirkişilerden vazgeçilmeli' dedi

Türkiye Belediyeler Birliği'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle Çeşme'de düzenlediği 'Kentsel Dönüşüm ve Riskli Alan Sempozyumu' başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları ile ilgili personel, Danıştay daire başkanları, Danıştay üyeleri, Danıştay tetkik hakimleri, Bölge İdare Mahkemesi başkanları ve üyeleri, belediye başkanları, belediye kentsel dönüşüm daire başkanları ve müdürleri, hukuk müşavirleri, avukatlar ve konu ile ilgili personelin katıldığı sempozyumun ilk gününde söz belediye başkanlarındaydı.

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar'ın yönettiği oturumda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta konuşmacı olarak yer aldı.



Sadece bilirkişinin karar vermesi sakıncalı



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentsel dönüşüm ile ilgili yargıya taşınan planlamalara sadece bilirkişinin karar vermesinin sakıncalarına değinerek, "Şehir planlaması ihtisas konusu esnek bir bilim dalı. Böyle bir bilim dalı var ama bir makine ya da inşaat mühendisliği gibi değil. Bu esnek bilim dalında bilirkişinin bir tanesi kökten yüksek yapıya karşı. Bir bilirkişi kurumu kökten yatay yapıya karşı. Kararlar da böyle alınıyor. Tabi ki bilirkişi müessesesi olacak ama planlama kararlarının yargıya taşındığı süreçte sadece bilirkişilerin inisiyatifine bırakmak yerine ihtisas mahkemelerinin kurulmasını, belirli bir eğitimden geçmiş hakim ve savcıların bakmasını istiyorum. Planlamayı sadece bilirkişiye bırakmak son derece tehlikelidir. Bunun çözülmesi gerekir" dedi.

Başkan Aziz Kocaoğlu dönüşümün yüzde yüz rıza ile yapılması gerektiğine de vurgu yaparak, "Afet riski yoksa, müteahhide kalacak değerin ve yapım maliyetinin dışında konutlardan ne değer kalıyorsa buradaki mal sahiplerine hasledilmesi gerekir. Kentsel dönüşüm sadece binanın yıkılıp yapılması değil. Orada yaşayan insanların bir yaşam biçimi var. Bunun da korunması lazım" diye konuştu.



Gökçek: Bilirkişilerden vazgeçilsin



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de düzenlenen sempozyumun, kentsel dönüşümün bütün muhataplarını bir araya getirmesi açısından önem taşıdığını vurgulayarak, "Biz derdimizi anlatırız, hükümet de gerekli değişiklikler yapar diye düşünüyorum" dedi. Ankara'da yaptıkları kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bir sunum yapan Gökçek, aldıkları kararlara yönelik çok sayıda dava açıldığını vurgulayarak, "Bilirkişilerin kararları kişiye göre değişiyor. Kanunda şehircilik ilkeleri diye bir şey yok. İki fakültenin görüşleri taban tabana birbirine zıt. 5 tane bilir kişi 5 çeşit rapor yazıyor. Bu bilirkişilerden vazgeçilmesi lazım. Biz yargı mensuplarına daha çok güveniyoruz. Bilirkişilerin verdiği raporların doğru olmadığını düşünüyoruz. Çok karmaşık bir durum olmadıkça bilirkişiye başvurulmasın, direkt yargı karar versin" diye konuştu.



90 araç ilçelere dağıtılıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin temizlik hizmetlerine katkı sağlamak üzere 25.7 milyon liralık maliyetle satın aldığı 90 aracın dağıtımına devam ediyor. İzmir'in güney bölgesinden başlayan dağıtımlar Yarımada bölgesi ile devam etti.

30 ilçe belediyesine hibe edilmek üzere 25 milyon 758 bin liralık maliyetle satın alınan araçların dağıtımına iki hafta önce İzmir'in güney bölgesinde bulunan Ödemiş, Tire, Kiraz, Selçuk, Beydağ, Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinden başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci tur dağıtımlara Yarımada bölgesindeki ilçelerle devam etti.

Menderes, Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Urla, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe'ye verilecek 24 araç için Güzelbahçe ilçesinde tören düzenlendi. Törene İzmir Milletvekili Ali Yiğit, CHP İl Başkanı Ali Asuman Güven, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, temizlik araçlarını kentin güney bölgesinden başlayarak 30 ilçeye dağıtmaya devam ettiklerini söyleyerek, 'İki hafta önce Kemalpaşa'da, güney bölgesindeki ilçelerimize, şimdi de Güzelbahçe'de Yarımada bölgesine temizlik aracı veriyoruz. Hafta sonu da Dikili'de olacağız. Bugün içinde bulunduğumuz zor koşulara rağmen İzmir gelişmesini, ekonomik büyümesini sürdürüyorsa, bu İzmirli hemşehrilerimizin özverili çabalarının sonucudur. Birlik ve beraberliğimizi korumamız, kenetlenmemiz gerekir. Ülke olarak başımızdaki belaları defetmek, kalkınmamızı ve gelişmemizi sağlamak için sizleri birlik ve beraberliğe çağırıyorum" dedi. 90 yeni temizlik aracı ile birlikte bugüne kadar dağıtılan temizlik araçları ve konteynırların toplam maliyeti 59.8 milyon TL'yi buldu.



