Gökçek'ten veda gibi sözler

Hakkında istifa söylentileri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, veda eder gibi sözler kullandı

Gökçek'ten veda gibi sözler

Hakkında istifa söylentileri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de dün yaptığı konuşmada veda eder gibi açıklamalar yaptı. Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıldönümü nedeniyle bir konuşma yapan Gökçek, “Verilen imkanlarla bunları yaptık. Ankara çok daha güzellerine layıktır. Bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şeyler de yapılacaktır” sözlerini kullandı. "Eski Ankara, Yeni Ankara" isimli bir sunum yapan Gökçek, “Bu hizmetleri gerçekleştirdik, bu hizmetleri gerçekleştirirken özellikle Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma ve hükümetime teşekkürlerimi, şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. Herşey imkan demektir, verilen imkanlarla bunları yaptık. Ankara çok daha güzellerine layıktır. Bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şeyler de yapılacaktır.” şeklinde konuştu.

Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili yaptığı açıklamada, nihai kararın haftaya verileceğini söylemişti.


 

Etiketler; #melih gökçek #erdoğan
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