Gökyüzünde harmandalı

TEKNOFEST İstanbul'un ilk gün etkinlikler kapsamında iki Atak taarruz helikopteri alçak uçuş yaparak yöresel harmandalı oyunu figürleriyle festival alanında gösteri yaptı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ilk günkü etkinlikleri tamamlandı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda başlayan festival, sabah saatlerinden itibaren ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı. Yaklaşık 80 bin ziyaretçinin ön başvuru yaptığı festival alanı öğle saatlerinden önce doldu. Giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşurken, festival alanında her yaştan ziyaretçinin varlığı dikkati çekti.

Askeri ve sivil hava araçları festival alanına çekilirken, ziyaretçiler, oluşturulan alanlarda ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterini yakından görme fırsatı buldu. Katılımcılar, hava araçlarının içine girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Resmi açılış öncesi Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakika süren gösteri gerçekleştirdi. Gösteriyi heyecanla izleyen ziyaretçiler, Türk Yıldızları'nın performansını cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın en büyük uçak pistlerinden birinde, birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı. Yarışmayı katılımcılar büyük bir ilgiyle takip etti. Dünyanın en hızlı otomobillerinden Red Bull Racing Formula 1 yarış aracından SOLOTÜRK F16'ya, özel jet Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410 ve Kawasaki H2R'den Tesla PL 1000DL'ye kadar 7 sıra dışı araç, çeyrek mil boyunca birbiriyle yarıştı.

Tarihi anlarda AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu motosikleti, ünlü sürücü Emma Kimilainen Tesla'yı, Red Bull takımının test pilotlarından Jake Dennis ise Racing Formula 1 aracını kullandı.

Birbirlerini geçmeye çalışan araçlar ve pilotları, 38 gün sonra uçaklar dışında hiçbir aracın kullanamayacağı pistler ve hava sahasında yarışarak bir ilke imza atmış oldu.

Yarışı 9.43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Racing Formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu özel yarışın galibi oldu. Ayrıca Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan Kenan Sofuoğlu da F16 ve Red Bull Racing Formula 1 aracıyla yarışarak hayalini gerçekleştirdi.

Yarışmanın ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan Solo Türk Gösteri ekibi de büyük ilgi gördü.

Atak helikopteri harmandalı gösterisi yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki özel eğitimli ve profesyonel paraşütçülerden oluşan Havacılık Komutanlığı, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetlere bağlı üç ayrı paraşüt timinin sergilediği üç farklı gösteri katılımcılardan büyük alkış aldı. İki Atak taarruz helikopteri alçak uçuş yaparak, yöresel harmandalı oyunu figürleriyle festival alanında gösteri yaptı.

Özel kuvvetler personeli helikopter ile yaptıkları gösteride Türk bayrağı açtı. 4 asker helikopterden sarkıtılan ve üzerinde Türk bayrağı bulunan iplere tutunarak etkinliğe katılanları selamladı. Hava Kuvvetleri personeli de bin 800 metreden paraşütle atladı.

Bunların yanı sıra, 129 ATAK Helikopteri, harp başlığı bulunmayan mühimmat ile ilk atış testlerini yapan TB2 Silahlı İHA ve Türkiye’nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye'nin ilk profesyonel kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi. Gösteriler, festival boyunca her gün devam edecek.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarından olan Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji ve Robotaksi yarışmalarından oluşan Teknoloji Yarışmaları, etkinliğin ilk gününde gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra Savaşan İHA, TÜBİTAK İHA, Model Uydu ve Model Uçak yarışmaları gibi uçuşlu yarışmalar da gün boyu devam etti.

Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte, uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını buluşturan Girişim Zirvesi Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri, Lojistik Uzay ve Savunma Teknolojileri, Sağlık Teknolojileri gibi girişim sunumlarıyla başladı. Paydaş sunumları, belgesel gösterimleri, Eğitimin Geleceği Paneli ve Sağlığın Geleceği Paneli gibi etkinlikler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Günün sonunda İmera grubu bir konser verdi.