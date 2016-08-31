Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkilerinden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında gözaltı ve görevden almalar devam ederken, kurumların personel alımına ilişkin kararlar da açıklanmaya başladı. Başta Emniyet, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve TSK'da olmak üzere 90 bin kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı veya açığa alındı. Devlet Personel Başkanlığı ise çalışmalarını başlatarak işten el çektirilen 90 bin kamu çalışanının yerine ilk aşamada 50 bin kişinin alınacağını duyurdu. Polisten hakim ve savcıya, sağlık görevlisinden yazılım uzmanına kadar binlerce kişinin kamuya alınacağı açıklandı.



POLİS ADAYLARI MÜJDE BEKLİYOR



Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ soruşturmaları kapsamında 8 bin memurun işine son verdi. İçişleri Bakanı Efkan Ala önce 10 bin polis alınacağını duyurdu. Ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da 1000'i kadın olmak üzere 10 bin özel harekat polisinin daha alınacağını söyledi. Özel Harekat polisi için çalışmalar yapılırken, KPSS şartı aranmayacağı, lise mezunlarının başvurabileceği bildirilmiş, Bakan Efkan Ala, askerlik şartının aranacağını ifade etmişti. Özel harekat polisi olmak isteyen adaylar ise yaş sınırı ve askerlik konusunda Ala'dan müjdeli haber bekliyor.



TOPLAM 50 BİN ÖĞRETMEN



Milli Eğitim Bakanlığında 27 bin civarında personel açığa alındı ve yerine ilk aşamada 15 bin öğretmen alımı için süreç başladı. Başvurular 5 Eylül'e kadar alınacak. Başvurular kabul edilirken, toplamda 50 bin sözleşmeli öğretmen alımı kararı da bulunuyor. Bakanlık açıklamasına göre adayların KPSSP10 ve KPSSP121 puan türlerinden en az 50 puan almış olmaları ön şartı aranacak. Sınav merkezlerinin 9 Eylül'de ilanının ardından adaylar 19-27 Eylül tarihlerinde sözlü sınava alınacak. Tercihler 4-7 Ekim arasında alınıp atamalar 10 Ekim'de başlayacak. Öğretmen adayları ise mülakat şartının kaldırılması için talepte bulunuyor



ADALETE KADRO İHDASI



Son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Adalet Bakanlığı'na 4 bin kadro ihdas edilmişti. Bakanlık, zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, kaloriferci, şoför ve aşçı kadroları için 2 bin 371 personel alınacağını duyurdu. Bunlardan 2 bin 161'i sözleşmeli, 210'u ise kadrolu olacak. 22 Ağustos'ta başlayan başvurular, 5 Eylül'de bitecek. KPSS puanı barajı ise 70 olacak. Bakanlık, 3 bin hakim ve savcı adayının başvurularını da 11-20 Ekim 2016 tarihleri arasında alacak.



YIL SONUNA KADAR 20 BİN SAĞLIKÇI



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sözleşmeli memur alımıyla ilgili müjde verdi. Bakan Akdağ, bu yıl sonuna kadar 20 bin personel alımı yapılacağını söyledi. Şimdiye kadar 8 bin sağlık çalışanı da açığa alınmıştı. Akdağ, alımların eylül ayına yetişmeyeceğini, aralık ayına kadar tamamlanacağını ifade etti. Bakan Akdağ, FETÖ'ye ait sağlık kurumlarının bazılarının içinin boşaltıldığını, bazılarının verimsiz olduğunu, verimlilik şartıyla, söz konusu hastanelerin personelleriyle birlikte devralınacağını ifade etti.



SÖZLEŞMELİ SUBAYLIK İÇİN GÖZLER IŞIK'TA



Bir taraftan soruşturmalar devam ederken personel açığı için diğer kurumlarda çalışma sürüyor. OHAL ile birlikte uygulaması başlayan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri liselerin kapatılıp harp akademilerinin mezun vermemesi sonucu oluşacak açığın kapatılması için sözleşmeli subay ihtimalini ifade eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan müjde bekleniyor. Yöne FETÖ soruşturması kapsamında ordudan atılan pilotların yerine alım yapılması için çalışma başlatılmış, daha önce çeşitli sebeplerle ordudan ayrılan subayları geri kazanmak için düzenlemeler hayata geçirilmişti.



Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi için 63'ü stajyer, 25'i asistan olmak üzere 88 kişi alacak. Başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Sahil Güvenlik için 93 sürekli işçi, BTK için 45 uzman memur alımı yapılacak. Personel alım ilanları, Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinden takip edilebilek. (Kaynak: Türkiye)



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