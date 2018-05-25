Görevden alınan dekan, bu sözlerle veda etti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK'ün talimatıyla Rektörlük tarafından görevden alındı. Duran, fakültenin önünde görevden alınma hikayesini anlattı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK'ün talimatıyla Rektörlük tarafından görevden alındı. İddiaya göre İnce'nin yapacağı ziyaret öncesi Güvenlik Amiri Ali Nergis, Dekanlık katına çıkarak Rektörlük tarafından ziyaretin istenmediğini, güvenliği tehdit ettiğini Prof. Dr. Duran'a iletti. Dekan Prof. Dr. Duran, Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin ziyaretini kabul edeceğini açıklamasının ardından güvenlik amiri Nergis'in 'Muharrem İnce'yi buraya sokamazsınız. Sokarsanız gününüzü görürsünüz' şeklindeki sözlü saldırısına maruz kaldı.

Haberi CHP milletvekili Ali Şeker sosyal medya hesabından duyurdu. Şeker, “Dekan’ın bugün Muharrem İnce’yi okula soktuğu için YÖK’ün talimatı ile Rektörlük tarafından görevden alındığını” söyledi. Şeker, "Cerrahpaşa bu ülkenin en önemli bilim kurumlarından. Bu ülkeye parlak beyinler yetiştiren Cerrahpaşa, Kurtlar Vadisi raconuyla güvenlik amiri tarafından bir bilim insanının tehdit edilmesi kabul edilemez" diye konuştu.

İnce'nin ziyaretinin ardından görevden alınan dekan Alaattin Duran şöyle konuştu:

Kabullenemeyeceğim bir şey vardı bir cumhurbaşkanı adayının cerrahpaşaya girmesini önlememizin insani tarafını kendime anlatamadım. Burası her türlü insanın girip çıktığı bir yerdir.