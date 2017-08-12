Göreve başladı, 1 hafta sonra şehit oldu!

Batman'ın Sason ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Özel Harekat Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in acı haberi Samsun'un Bafra İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Şehit Sezer’in göreve 1 hafta önce başladığı öğrenildi

Batman'ın Sason İlçesi'nde bulunan Acıtepe bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yola daha önceden PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı saat 07.45 sıralarında infilak ettirildi. Saldırıda bekar jandarma özel harekat uzman onbaşı Şahan Sezer şehit oldu. Şehidin acı haberi Samsun'un Bafra İlçesi'nde ki Çetinkaya Mahallesi’nde yaşayan babası Hasan ve annesi Emine Sezer'e yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin bulunduğu sokağa ve eve Türk bayrağı asıldı. Şehit Şahan Sezer'in naaşı Batman'da bugün düzenlenecek uğurlama töreninden sonra askeri uçakla Sinop Havalimanı’na ardından da karayoluyla Samsun'un Bafra İlçesi’ne getirileceği ve ikindi namazının ardından Çetinkaya mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrendildi. Şehit Şahan Sezer'in 2 kardeşinin olduğu ve göreve 1 hafta önce başladığı öğrenildi.