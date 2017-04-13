Görme engelli genç kız pes etmedi, yüzücü oldu

Konya 'da, beyninde oluşan tümörden dolayı bir hafta arayla geçirdiği iki ameliyat sonrası bir gözünü kaybeden, diğer gözünde ise yüzde 90 görme kaybı oluşan görme engelli yüzücü Tuğçe Sönmez'in azim dolu hikayesi dikkati çekiyor.

Tuğçe: "Yaşama sevincimi kaybetmedim"

Halil Sönmez: "Bu başarıyı yakalayacağını düşünmüyorduk"

Sönmez ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen 16 yaşındaki Tuğçe, 13 yaşındayken beyninde tümör olduğunu öğrendi. Bir hafta arayla 2 kez ameliyat edilen Tuğçe, ameliyatların ardından 2,5 ay radyoterapi ve yaklaşık 3 ay kemoterapi tedavisi gördü.Üç yıldır hastalıkla mücadele eden Tuğçe, geçen yıl babasının yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı. Konevi Görme Engelliler Spor Kulübü'nde yüzmesini geliştirerek, müsabakalara katılan Tuğçe, Alanya'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası 50 metre serbestte gümüş madalya elde etti. Tuğçe, gösterdiği performansla Sivas'taki Görme Engelliler Milli Takım kampına da katıldı.Tuğçe Sönmez yaptığı açıklamada, yüzme sporunu çok sevdiğini ve antrenmanlara gelmeyi iple çektiğini bildirdi.Suda kendini hiç olmadığı kadar özgür hissettiğini belirten Tuğçe, şöyle konuştu:"13 yaşımdan beri hastalıklarla uğraşıyorum. Başarımın sebebi yaşama sevincimi ve hayat enerjimi hiçbir zaman kaybetmememdir. Sürekli antrenmanlarıma geliyorum. Zaten bunun karşılığını da gümüş madalya ile aldım. İnşallah ekim ayında Trabzon'da düzenlenecek turnuvada altın madalyayı hedefliyorum. Gösterdiğim performans sonunda milli takım kampına da davet edildim. İnşallah orada kendimi ispatlamayı ve ilerleyen zamanlarda takıma seçilmeyi hedefliyorum. Milli takıma girdikten sonra ise herkes tarafından adımın duyulduğu bir sporcu olmayı hayal ediyorum."Tuğçe, yüzme sporunu takip ettiğini ve kendini geliştirmek için sürekli çalıştığını vurgulayarak, "ABD'nin madalya avcısı sporcusu Michael Phelps'i örnek alıyorum. Yüzme sporundaki başarısı ve sporcu kimliğiyle hayatımın odak noktasında yer alıyor. Suya hakim olması ve onu en iyi şekilde kullanmasına hayranım. İnşallah onun gibi başarılı bir sporcu olurum." ifadelerini kullandı.Kendisi gibi görme engellilere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Tuğçe, sporun engellileri hayata bağladığını ve öz güvenlerini yükselttiğini dile getirdi.Tuğçe'nin babası Halil Sönmez de Tuğçe'nin rahatsızlığından dolayı kortizon içerikli ilaçlar kullandığını anlattı.Doktorların, kilo almaması için bol bol hareket etmesi gerektiğini söylediğini aktaran Sönmez, şunları kaydetti:"Tuğçe'nin spor yapması için arayış içerisine girdik. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Konya İl Temsilcisi Mustafa Kandemir ile görüştük. Yüzme gruplarının olduğunu, Tuğçe'nin oraya gidebileceğini söyledi. Yüzmeye başlayınca çok sevdi. Turnuvalara katıldı ve başarılı oldu. Bu başarıyı yakalayacağını düşünmüyorduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da çok başarılı olacağını ve madalyalarını artıracağını düşünüyorum. Engelli olan çocukların toplumda tutunabilmesi için spora yönlenmesi çok önemli. Her engelli ailesi çocuğunu spora yönlendirmeli. Ayrıca sporcuların başarılarının artması için kamuoyunun da desteğine ihtiyacımız var."Mustafa Kandemir de Tuğçe'nin başarılı bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Beyninde tümör olması nedeniyle büyüme hormonunda da bir rahatsızlığı var. Kendisi 16 yaşında ama 11 yaşındaki bir çocuğun fiziki özelliklerini taşıyor. Buna rağmen Türkiye şampiyonasında gümüş madalya kazandı ve başarılı olmasından dolayı milli takım kampına davet edildi. İnşallah geleceği açık sporculardan birisi. İlerde adından söz ettirecektir." diye konuştu.