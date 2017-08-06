'Gözaltı' senaryolu evlilik teklifinden sonra kelepçeli düğün

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde Dr. 41 yaşındaki Uğur Kurt, 'gözaltı' senaryolu evlenme teklif ettiği hemşire 24 yaşındaki Ayşenur Arslan ile düğünlerinin yapıldığı salona da elleri kelepçeli olarak girdi

Özel hastanede görev yapan Dr. Uğur Kurt, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayşenur Arslan'a, geçen 13 Mayıs'ta ilginç bir evlenme teklifinde bulundu. Uğur Kurt sevgilisi ile restoranda yemek yerken, senaryo gereği kendilerini sivil polis olarak tanıtan arkadaşları geldi ve onu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alacaklarını söyledi. Şoke olan Arslan, sevgilisinin elinden tutup gözaltına alınmasına engel olmaya çalışırken gözyaşlarını tutamadı. Dr. Uğur Kurt, restorandan çıkarılıp araca bindirileceği sırada elinde sakladığı nişan yüzüğü ile Ayşenur Arslan'a evlenme teklif etti. Ayşegül Arslan, sevgilisinin sürpriz teklifi karşısında bu kez sevinç gözyaşı döktü.'Gözaltı' senaryolu evlenme teklifi ile gündeme gelen Kurt ve Arslan, dün akşam yapılan düğünle dünyaevine girdi. Kurt ve Arslan, düğün salonuna da elleri birbirine kelepçeli girdi. Çift, kelepçeyi çıkardıktan sonra ilk danslarını yaptı. Dr. Uğur Kurt, bir ömür boyu ayrılmamak için kelepçe taktıklarını söyleyerek, "Bir ömür boyu mutlu olacağımızı göstermek için bunu yaptık. Çok mutluyuz" dedi. Ayşegül Arslan da "Çok mutluyuz. Biz böyle kelepçeli devam her yere" diye konuştu.