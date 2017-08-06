'Gözaltı' senaryolu evlilik teklifinden sonra kelepçeli düğün

Özel hastanede görev yapan Dr. Uğur Kurt, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayşenur Arslan'a, geçen 13 Mayıs'ta ilginç bir evlenme teklifinde bulundu. Uğur Kurt sevgilisi ile restoranda yemek yerken, senaryo gereği kendilerini sivil polis olarak tanıtan arkadaşları geldi ve onu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alacaklarını söyledi. Şoke olan Arslan, sevgilisinin elinden tutup gözaltına alınmasına engel olmaya çalışırken gözyaşlarını tutamadı. Dr. Uğur Kurt, restorandan çıkarılıp araca bindirileceği sırada elinde sakladığı nişan yüzüğü ile Ayşenur Arslan'a evlenme teklif etti. Ayşegül Arslan, sevgilisinin sürpriz teklifi karşısında bu kez sevinç gözyaşı döktü.Kaynak: DHA
'BÖYLE KELEPÇELİ DEVAM'
'Gözaltı' senaryolu evlenme teklifi ile gündeme gelen Kurt ve Arslan, dün akşam yapılan düğünle dünyaevine girdi. Kurt ve Arslan, düğün salonuna da elleri birbirine kelepçeli girdi. Çift, kelepçeyi çıkardıktan sonra ilk danslarını yaptı. Dr. Uğur Kurt, bir ömür boyu ayrılmamak için kelepçe taktıklarını söyleyerek, "Bir ömür boyu mutlu olacağımızı göstermek için bunu yaptık. Çok mutluyuz" dedi. Ayşegül Arslan da "Çok mutluyuz. Biz böyle kelepçeli devam her yere" diye konuştu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.