Gözaltına alınan Ahmet Türk, 5 gün avukatları ile görüşemeyecek

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk ve Mardin merkez Artuklu ilçe Belediye Başkanı Emin Irmak gözaltına alındı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanıyken İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk ve Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Emin Irmak, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.



Geçen 17 Kasım günü İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, bugün saat 10.15 sıralarında Mardin'deki evinde yapılan arama ile birlikte gözaltına alındı. Ahmet Türk, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, evinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.



Ahmet Türk'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı'nca Mardin Valisi Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştı.



ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA



Öte yandan Mardin merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı DBP'li Emin Irmak da aynı saatlerde belediyedeki makam odasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Irmak da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.



GÖZALTI SAYISI ARTTI



Ahmet Türk ile Emin Irmak'ın gözaltına alınmasının ardından devam eden operasyon kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.



Ahmet Türk ve Emin Irmak'tan sonra Artuklu Belediye Başkan Yardımcıları İsmet Birtek ve Mehmet Yıldırım ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baran İlhan belediye binasından, Artuklu Belediyesi avukatlarından Ziya Baği, meclis üyesi Mehmet Ali Amak, belediye çalışanları Şeyhmus Amak ve Sultan Bingöl olmak üzere toplam 7 kişi daha gözaltına alındı. Polisin devam eden operasyonlarıyla birlikte gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.



5 GÜN KISITLILIK KARARI VERİLDİ



İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün önce görevden uzaklaştırılan ve bugün evinde gözaltına alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün gözaltına alındığı soruşturma için 5 günlük kısıtlılık kararı verildiği belirtildi. Yine aynı soruşturma kapsamında şimdiye kadar 4'ü belediye avukatı olmak üzere 30 kişinin gözaltına alındığı ve 5 kişinin gözaltına alınma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Alınan kısıtlılık kararı nedeniyle Ahmet Türk'ün 5 gün boyunca avukatları dahil kimse ile görüşmesini izin verilmeyeceği, soruşturma konusuyla ilgili avukatlarla da bilgi paylaşılamadığı belirtildi.