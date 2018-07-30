Gözaltına alınırken ölmüştü... Polislerin ifadeleri ortaya çıktı!

Giresun'da, Yusuf Topal'ın (82) ölümünün ardından haklarında soruşturma başlatılıp, açığa alınan 2 polis memurunun ayrıntılı ifadeleri ortaya çıktı

Biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren Topal'a orantılı güç kullanmak istediğini belirten polis memuru T.K., ifadesinde, "Orantılı güç kullanmak istedik. Baktık, olmadı; gaz sıktım. Polis arkadaşım H.Ş., ters kelepçe taktı. Vatandaşlar da yardım etti. Gözaltı için Devlet Hastanesine götürdük; ancak kendisinden tepki alamadık. Arabadan indirdiğimizde bilinci yerinde değildi. Tepki vermiyordu" dedi.

Diğer polis memuru H.Ş. ise ifadesinde, amaçlarının, Yusuf Topal'ı kontrol altına almak olduğunu öne sürerek, "Sadece bağırıyordu. Amacımız, kontrol altına alıp, polis aracına bindirmekti" diye konuştu.

Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polislerin avukatı da savcılığa verdiği dilekçede, asıl mağdurun müvekkilleri olduğunu kaydetti.