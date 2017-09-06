Gözler her iki törende de Erdoğan'ı aradı ama...

Tatil sona erdi dün sabah Adli Yıl açılışı yapıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmaması dikkat çekti. Başka dikkat çeken nokta ise Erdoğan'ın akşamki resepsiyona da katılmaması oldu

Adli Yıl dün itibarıyle başladı. Açılış töreni dün konuşmalara sahne oldu. Sabah yapılan açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılırken diğer liderlerin katılmaması dikkat çekti.



Akşam yapılan resepsiyona ise Kılıçdaroğlu katılmazken, Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör katıldı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her iki törene de katılmazken, resepsiyona eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da katılması dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ne sabahki açılış törenine katıldı ne de akşamki resepsiyona.