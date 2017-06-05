Göztepe maçı için 20 saat uçak yolculuğu yaptı

Avustralya'da yaşayan Göztepe taraftarı Ercan Çiçek, Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig Play Off Final maçını izleyebilmek için, saatlerce uçak yolculuğu yaparak Antalya'ya geldi

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Ercan Çiçek, taraftarı olduğu Göztepe'nin 14 yıllık Süper Lig hasretini dindirmesine destek olmak amacıyla, saatler süren uçak yolculuğu yaptı. Melbourne kentinden havalanan uçakla önce aktarma için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye geçen nakliye şirketi sahibi Çiçek, buradan da İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Takımının yanında olmak için toplam 20 saate yakın uçak yolculuğu yapan Çiçek, İstanbul'dan da Antalya'ya giderek kendisi gibi Göztepeli olan arkadaşlarıyla buluştu. Çicek, İzmir'den maçı izlemeye giden taraftar gruplarıyla statta buluşarak takımına Süper Lig'e çıkma hakkı kazandığı maçta destek verdi. Maçın ardından Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik eden Çiçek, birlikte fotoğraf çektirdi.



Bu maçın tüm Göztepe taraftarları gibi kendisi için de çok önemli olduğunu belirten Çiçek, "Takımımıza 14 sene sonra yeniden Süper Lig'e yükselme fırsatı geldi. Bu tarihi maçta senelerdir gönül verdiğim takımımı yalnız bırakamazdım. Nitekim takımımız da Süper Lig'e yükselmeyi başardı ve onca yolun ardından bana bir nevi hediye vermiş oldu. Göztepe sevdası mesafe tanımaz, dünyanın öbür ucunda bile olsanız sizi alır, stadyuma kadar getirir" dedi.



Çiçek, Avustralya'da bulunduğu sürece Göztepe'nin maçlarını televizyondan takip ettiğini ve sarı kırmızılı takıma olan bağlılığının babasından geldiğini söyledi. Çiçek, takımının TFF 1'inci Lig'e yükseliş kutlamalarının ardından çarşamba günü Avustralya'ya dönecek.