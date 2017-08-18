Göztepe taraftarına gözaltı şoku!

Göztepe ile Eskişehirspor arasında 4 Haziran 2017 tarihinde Antalya Stadı'nda oynanan TFF 1'inci Lig play off finalinde çıkan olaylara karışanlar hakkında, "Organize şekilde ve örgütlü suç işledikleri" iddiasıyla yakalama ve gözaltı işlemleri başlatıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda Göztepeli ve Eskişehirsporlu toplam 72 taraftar için gözaltı kararı çıktı. İzmir, Eskişehir, İstanbul, Mardin, Ankara ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 72 şüphelinin 55'i yakalandı. Emniyet'in 7 terabaytlık stat güvenlik kamerası görüntülerinin 4 terabaytlık kısmında yapılan incelemede, her iki takım taraftarının içerisinde bulunan marjinal şüpheli sayısının 46, kamu malına zarar verilmesi olayına karışan şüpheli sayısının da 26 olduğu bildirildi.



Marjinal gruplarca gerçekleştirilen olayların kamu düzenini bozmaya yönelik olduğu, toplumda infial uyandırma güdüsü taşıdığı ve kamu malına zarar verildiğinin tespit edildiği ifade edildi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak ve kamu mallarına zarar vermek suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



Ayrıca Antalya Stadı'na biletsiz ekilde turnikelerden çift giriş yapan toplam 1896 kişiye de 6222 sayılı kanun kampsamında işlem yapıldığı öğrenilirken, olaylarda ihmali bulunan emniyet ve özel güvenlik görevlisi 227 kişi hakkında da idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Antalya Emniyeti'nin güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin kalan kısmını da inceleyeceği ve 2'nci dalga operasyonuna başlayacağı dile getirildi.