Gres Tabancası Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Odaksan'da

Makine güvenilirliği ve ömür uzantısı bakımından kazanımlar için belki de en büyük fırsat olanağını yağlama sağlar. Yağlama için birçok farklı türde yağ pompası kullanılır, ancak gres tabancalarıen pratik aletlerdendir. Gres veya yağ tabancası, yağın bir uygulama noktasına taşınması için etkili bir araçtır. Bununla birlikte kullanmak için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Bir Gres Tabancası Kullanmak için İpuçları

-Rulman üzerindeki fazla basınç riskini azaltmak ve eski yağın temizlenmesine yardım etmek için yatağın tahliye portuna bir havalandırma tıpası kullanabilirsiniz.-Kirleticilerin kullanılmadığından emin olmak için yağ tabancasına yağını yerleştirirken çok dikkatli olunmalıdır. Kartuş kullanılıyorsa, metal kapağın çıkartılması sırasında herhangi bir metal şerit girmediğine dikkat edilmelidir.-Şarj edilmesi gereken gres tabancasının gresin tanımlanması için açıkça işaretlendiğinden emin olmalısınız. Tanımlananlar dışında herhangi bir gres kullanmak doğru değildir.-Kullanmadan önce daima gres tabancası boşaltma başlığının temiz olduğuna bakılmalıdır. Dağıtım ağzından az miktarda yağı serbest bırakın, daha sonra gres yuvasına takmadan önce temiz bir bez veya hav bırakmayan bir bezle silin.-Gres tabancalarının, yağın dışarı çıkmasına engel olmak için basınçsız, temiz, serin, kuru bir yerde ve yatay konumda depolanması gerekir. Gres tabanca kelepçeleri, saklamayı kolay ve düzenli hale getirir. Ayrıca kuplajı kir ve kirleticilerden uzak tutmak için kapağı da kapalı tutulmalıdır.-Gres tabancasını takmadan önce, tüm kirli gres yuvası temizlenmelidir. Yağları tutan kapakları temiz tutmak yararlıdır, ancak yine de gres uygulamadan önce bağlantı parçalarının temizliğinden emin olunmalıdır.

Gres Tabancası Kullanmak Tehlikeli midir?

Güvenlik eğitimi, iğne ucu aplikatörü kullanırken bazı armatürlere gres dağıtmak için önemli bir faktör olabilir. İğne yağlama noktasından kayabilir, eli veya parmağı delebilir. Bu delinmiş bölgenin şişmesine, sertleşmesine ve hatta ihmal edilirse enfeksiyona ve ampütasyona neden olabilir. Bu sebeple yağ tabancası yaralanmaları derhal tıbbi tedaviyi gerektirir. Gres tabancalarında iğne ucu aplikatörleri kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.

Manüel gres tabancaları endüstride sıkça kullanılıyor. Fakat bunların birkaç dezavantajı var; gres tabancalarının kontrolü zayıftır, aşırı veya az yağlamaya yol açabilir. Ayrıca toksik maddelere neden olma riski daha yüksektir. Bununla birlikte, düşük maliyet,( teknisyen uygun şekilde eğitildikten sonra) kullanım kolaylığı ve pratik temizleme gibi avantajlara sahiptir. http://odaksan.com.tr/havali-gres-pompalari/ web adresinde farklı ve gelişmiş yağlama ekipmanlarını görebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.