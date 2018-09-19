Gri kategoride aranan terörist öldürüldü!

Bingöl'de güvenlik güçlerinin geçen ay düzenledikleri operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de yer alan 'Delila Çiya' kod adlı PKK'lı Ceylan Buğan (26) olduğu tespit edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından, merkez ilçe sınırlarında geçen ay düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Yapılan kimlik teşhisi sonucu, etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütü mensubundan birisinin 'sözde' Erzurum eyaletinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığı'nca gri listede aranan 'Delila Çiya' kod adlı Ceylan Buğan olduğu tespit edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

2 KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl Valiliği'nden yapılan başka bir açıklamada ise 13 Eylül Perşembe günü 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde yapılan aramada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Açıklama şunlar kaydedildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 4 bölücü mensubunun etkisiz hale getirildiği merkez ilçesi Aşağıköy köyü Hasar deresi mevkiinde 13 Eylül 2018 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 2 adet sığınak içerisinde, 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet el bombası, 2 adet el telsizi ve çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."