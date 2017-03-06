Gübre dökme tartışması dehşete döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da gübre dökme yüzünden iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
Konya'daki olay dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre cinayet suçundan cezaevinden tahliye olduğu belirlenen 40 yaşındaki Nevzat Gürbüz, tarlasına gübre dökülmesine sinirlendi. Evinin de içinde bulunduğu tarlanın bir kısmına amcasının oğlu Mehmet Gürbüz'ün gübre dökmesi sonrası Nevzat Gürbüz tepki gösterdi. Tepki üzerine iki kuzen arasında tartışma çıktı. Tartışmaya bir süre sonra amcası Osman Gürbez de katıldı.
Sinirlerine hakime olamayan Nevzat Gürbüz, evinden aldığı pompalı tüfekle amcasına ve de kuzenine ateş açtı.
Nevzat Gürbüz'ün babası Himmet Gürbüz de olayı görünce oğluna müdahale ederek elindeki tüfeği almak istedi. Çıkan arbedede Nevzat Gürbüz'ün tetiği dokunması ile tüfek ateş aldı. Olayda baba, amca ve amca oğlu kanlar içinde kaldı.
Çevredekiler durumu jandarmaya ve de sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan baba Himmet Gürbüz ve amca Osman Gürbüz hayatını kaybetti. Kuzen Mehmet Gürbüz ise ağır yaralandı. Mehmet Gürbüz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Cinayet suçundan cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Nevzat Gürbüz'ün ise bir araca binerek olay yerinden kaçtığı belirlendi. Ekipler Nevzat Gürbüz'ü yakalamak için çalışma başlattı.