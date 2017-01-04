Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Darbe Komisyonu'na yanıt geldi

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun AK Partili üyeleri, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 27 soru göndermişti. Gül'den Darbe Komisyonu'na yanıt geldi. Abdullah Gül, "Ne bu terör örgütüyle, ne lideriyle bir ilişkim olmadı. Beni ilk rahatsız eden 2010'daki referandum süreciydi. İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim." dedi.



İşte Gül'ün Darbe Komisyonu'na verdiği yanıtlar:



-Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı.



-Bu yapıyla ilgili şahsi tecrübem veya kayda değer bilgim yok.



-2004'teki MGK'da Sezer ve Org. Özkök bu yapıya dikkat çekti.



-Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri bana rapor sunmadı.



-MİT Müsteşarı'na ifadeye gitmemesi talimatını verdim.



-İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim.



-Beni ilk rahatsız eden 2010'daki referandum süreciydi.



-Fehmi Koru'yu davet ettim, ABD'ye gitmesi gündeme geldi.



-İş dünyasından yapılan açık yardımlar dışında bilgim yok.



-17-25 Aralık'ta organize bir hareket olduğu kanaatine vardım.