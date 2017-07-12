Gülen'in iddiasına Abdullah Gül'den yanıt!

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, terör örgütü FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen'le hiçbir zaman görüşmediğini açıkladı

FETÖ lideri Fethullah Gülen, Reuters ve bir Alman radyosuna verdiği demeçte Abdullah Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini söylemişti. Gülen açıklamalarına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi.



Gül, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine.”