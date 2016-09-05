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    • Gülen'in notları ele geçirildi: Çiller feminist, Bahçeli dinsiz!

    Isparta’daki FETÖ davası ile ilgili hazırlanan iddianamede Pensilvanya'da yaşayan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in tuttuğu notlara yer verildi

    05 Eylül 2016 Pazartesi 09:32
    Gülen'in notları ele geçirildi: Çiller feminist, Bahçeli dinsiz!
    Yapılan aramalarda ele geçirilen ve Gülen'in kendi el yazması olan notlarda liderlerle ilgili ifadeler yer alıyor.

    ÖZAL ABLUKAYA ALINMIŞ
     
    Rahmetli Özal’a gitmiştim. Prostattan ameliyat olmuştu ihtimal prostat kanseri idi. Bana 'Hocam MİT’e  gittim yetkililerle çok konuştum ikna edemedim' dedi. Özal merhum 3 şeyi halledemedim demiş. Bunların bugün 3'ü de problem. MİT - hariciye-Ağalar. Hepsi birbirinden problem. Mesut Yılmaz ahmak biriydi hiç yardımı olmadı okullara sahip de çıkmadı edebi az olan biriydi.”
     
    DEMİREL'İN DE ADI SİLİNİR
     
    Gülen Yahudi olduğunu iddia ettiği Süleyman Demirel'le ilgili "Süleyman Demirel hocamda şimdi yerini buldu. yıllarca Müslümanlara hoş görünmek için çalıştı, kazanacağını bilse bir partinin başına geçer ama gözü kesmiyor.
     
    Çiller'e feminist, Bahçeli'ye dinsiz!
     
    FETÖ ele başı Gülen, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kendisine 3 mektup gönderdiğini yazıp şu ifadeleri not düşmüş: “Mektupların ikisi Osmanlıca bir tanesi Türkçe idi. Devlet Bahçeli’nin elinde bu partiyi dinden uzaklaştırdılar. Mütedeyyin (dindar) insanları partiden atıyorlar. Muhsin Yazıcıoğlu hormonsuz bir Anadolu çocuğu idi, bunların (MHP) ileri gelenlerinin ne olduğu belli değildir, partiyi dinsizleştirmek istiyorlar.”
     
    ÇİLLER İSLAM’I BİLMİYOR
     
    Çiller ile Asya Finans’ın açılışında görüştüğünü belirten Gülen bununla ilgili “Tansu Hanım'la Asya Finans'ın açılışında beraber olduk, sonra hocam 'neden bayan çalıştırmıyorsunuz' dedi. Feminist tarafı tuttu. Bunlar İslam’ı da bilmiyor, tepesindeki insanlara bakın” şeklinde not tutmuş. (Akşam)
    Anahtar Kelimeler: Fethullah Gülen, Gülen Notları

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