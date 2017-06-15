Gülizar'ın katili için savcı 'ağırlaştırılmış müebbet' istedi

ANTALYA'da geçen ağustosta ormanlık alanda 22 yaşındaki Gülizar Turan'a tecavüz edip boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 44 yaşındaki Cengiz Dok hakkında, ağırlaştırılmış ömürboyu ve 18 yıla kadar hapis cezası istendi

Antalya'da geçen 14 Ağustos'ta Kepez İlçesi Varsak mevkiindeki ormanlık alanda başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülmüş, yarı çıplak durumda bir kadın cesedi bulundu. Tecavüz bulgusu belirlenen cesedin, kayıp başvurusu yapılan Gülizar Turan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Antalya Toptancı Hali'nde hamallık yapan Cengiz Dok gözaltına alınıp tutuklandı.



Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Cengiz Dok'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada öldürülen Gülizar Turan'ın annesi Menekşe Kocabaş ile tarafların avukatları hazır bulundu.



Sanık Cengiz Dok, davanın son duruşmasına cezaevinden SEGBİS sistemi üzerinden katıldı. Mahkemelerin terör ve FETÖ davalarıyla çok yoğun çalıştığını belirten sanık, bir an önce karar verilmesini istedi.



Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın canavarca hisle Gülizar Turan'ı öldürmekten 'ağırlaştırılmış ömürboyu hapis' cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanığın 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 18 yıla kadar hapsini talep eden savcı, verilecek cezalarda indirim yapılmamasını istedi.



Duruşma sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı süre talep etmesi üzerine ertelendi.

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