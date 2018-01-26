Gülmen ve Özakça açlık grevini sonlandırdı

OHAL Komisyonu, açlık grevleri 324. gününde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın işe iade taleplerini reddetti

Öğretmenlik görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevine başlamıştı. İki eğitimci göreve iadelerini istemişti. Ancak işe iade talepleri kabul edilmedi



Eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile görevlerinden ihraç edilince açlık grevine başladılar. İki isim de açlık grevinden bir süre sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.



Önce Özakça sonra da Gülmen daha sonra serbest bırakılmıştı. 324 gündür açlık grevinde olan iki isim, işe iadeleri için de OHAL İnceleme Komisyonu'na başvurmuştu. Ancak iki ismin de bu talebinin kabul edilmediği açıklandı.



Bunun üzerine Gülmen ve Özakça 324 günlük açlık grevini sonlandırma kararı aldı.



Direnişimizi seviyoruz

Bir basın açıklaması yapan eğitimcilerden Gülmen, direnişi çok sevdiklerini her geçen gün daha da özgür hissettiklerini söyledi. Gülmen şöyle devam etti: Korktuk mu, korktuk. 9 Kasım 2016'da Yüksel'e çıktığımda bir yazı kaleme almıştım. 'Biz buradayız diye haykırmazsak, daha çok kurban vermeye devam edeceğiz. Direnenlerin dönüşenlerin ve teslim olmayanların hikayesini bekliyorlar. Geleceğin öğretmenleri dönüp baktıklarında geride bir boşluk olmasın diye, onurumuzu koruyalım diye çıkmıştı bu direniş. Direnişimiz onurumuzu kurtardı. OHAL’in karanlığını yardığı için direnişimizi seviyoruz. Tüm saldırılardan güçle çıktık. Bugün ilk günden daha güçlüyüz. Kocaman bir biz var bugün. Dün OHAL Komisyonunun hakkımızda işe iademizle ilgili kararları tebliğ aldık. Yargı yoluna başvuracağız. Açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz bitmedi”