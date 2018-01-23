Gülsüm anne 'Umut'unu kaybetti!

Antalya'da geçirdiği kaza sonucu felç olan ve Umut olarak bilinen genç, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

Antalya'ın Aksu İlçesi'nde 30 Ağustos 2008 tarihinde bir gence araç çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı. Aramalara rağmen gencin ailesine ulaşılamayınca felç olan gence Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yaptı.



Kabadayı 'Umut' adı verilen gençle birlikte Korkuteli İlçesi'ne yerleşti.



Her ne kadar adı Umut olarak bilinse de ailesi bulunamayan gence Mustafa Öz ismiyle kimlik düzenlendi.



Geçtiğimiz 13 Ocak tarihinde durumu ağırlaşan Umut eve gelen ambulansla hastaneye yatırıldı. 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Umut'tan ise acı haber geldi.



Umut'un bugün saat 07.30'da zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haberi alan Gülsüm Kabadayı ise sinir krizi geçirdi.





Rusya'da kahraman ilan edildi



Fedakarlığıyla dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Gülsüm Kabadayı, birçok kez "yılın annesi" ödülünü aldı, Rusya'da kahraman ilan edildi. Antalya'daki Rusların da büyük ilgisini çeken ve evi ziyaretçi akınına uğrayan Kabadayı, bir yandan da Umut'un tedavisiyle ilgilenmeyi sürdürdü.



Antalya ve Samsun'daki özel rehabilitasyon merkezine götürülen Umut, buradaki tedavilerinin ardından oturmayı ve başını dik tutmayı başardı. Elini kaldırabilen, sorulara da göz kapaklarını kapatarak yanıt veren Umut, yaklaşık iki yıl önce "anne" diyerek Kabadayı'nın sevgisini karşılıksız bırakmadı.



Umut için evini değiştirdi



Umut'un Antalya'daki sıcak havalardan rahatsız olması nedeniyle Kabadayı, kent merkezine göre daha yüksek rakımda bulunan Korkuteli ilçesine yerleşti.



Bu ilçede de yardıma muhtaç çok sayıda engelli olduğunu fark eden Kabadayı, onlara da destek olmak için bir yıl önce Korkuteli Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu.



Kabadayı, birçok engellinin tekerlekli sandalye, hasta yatağı gibi ihtiyaçlarını karşıladı.



Sevgi ve fedakarlık timsali Gülsüm Kabadayı'nın Umut'lu yaşamına, yaklaşık 10 gün önce evladının fenalaşmasıyla gölge düştü.



Ambulansla Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Umut, tedaviye cevap vermedi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.



Gülsüm Kabadayı, hastanede başlayan ve yine hastanede biten sevgi ve mücadele dolu hikayesinin ardından Umut'un giydiği son tişörtü koklayıp içine çekerek, "İnşallah seninle cennette buluşacağız. Beni bekle oğlum." diye gözyaşı döktü.