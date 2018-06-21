Günlerdir aranan Leyla’nın amcasına kan donduran telefon

Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir’e gizli numaradan gelen bir telefon güvenlik güçlerini harekete geçirdi

Leyla’nın amcasına gelen bir telefon ise güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Gizli numaradan arayan kadın, “Leyla elimizde. Başınız sağ olsun” dedi.�Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla yedinci günde sazlık ve bataklık arazide arandı. Aydemir'in köyde gidebileceği alanlar, uzman ekipler eşliğinde yeniden tarandı.

Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekiplerin, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

LEYLA'NIN KAYBOLDUĞU KÖYDE ÇOCUKLAR TEDİRGİN

Leyla’nın kaybolmasının ardından köyde çocuklar tedirgin oldu. Leyla’nın bir araçla kaçırıldığına dair iddialarda bulunan çocuklar, ailelerinin yanından uzağa ayrılamaz oldu.

Çocuklar, “O gün yanımıza gelen beyaz minibüsteki kişiler, 'Gelin size şeker verelim' dediler. Biz korkup kaçınca, onlar da köyden hızla uzaklaştı" dediler.

LEYLA’NIN BABASI KIZININ BULUNMASI İÇİN MEDYUMDAN MEDET UMDU

Leyla’nın kaybolmasının üzerinden yedi gün geçtiğini ve artık umutlarının tükendiğini ifade eden baba Nejdet Aydemir, “Arıyoruz, ama bulmadık. Çalışmalara 2-3 bin kişi katılıyor. Herkes seferber olmuş. Yakın köylere kadar her taraf tarandı. Kızım kaçırıldı. Dün Kars’a gittim. Bir hocayla görüştüm. Hoca (medyum) bana kızımız yaşadığını söyledi. Uzak bir yerde. Yeşil bir çadırda duruyor. Onlara huzur vermiyor. Çocuk kesinlikle yaşıyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde görülüyor.” dedi.

LEYLA’NIN AMCASINA GELEN TELEFON: LEYLA ELİMİZDE BAŞINIZ SAĞ OLSUN

Öte yandan bugün Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir’e gizli numaradan gelen bir telefon güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Leyla’nın amcası gelen telefon ihbarını jandarma ekipleriyle paylaştı.

İhbarda kendisini bir kadının aradığını belirten amca Yusuf Aydemir, “Gizli numaradan bir kadın aradı. Leyla bizde. Başınız sağ olsun. Yazık oldu dedi. Sonra telefonu komutana götürdüm ve karşıdaki kadın telefonu hemen kapattı” diye konuştu.

Jandarma ekipleri gelen telefonunun tespiti için çalışmalara başladı.

Öte yandan Kayseri'de 2009 yılında 3 çocuğun kaybolmasına bakan özel ekibin Ankara'dan Erzurum'a gelmek için yola çıktıkları öğrenildi.