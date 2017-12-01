Günlük kiralanan dairede şok cinayet!

Olay İstanbul'un Kartal Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde gelen silah sesini duyanlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girdiklerinde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın cesedi ile karşılaştı. Genç kızın kafasına sıkılan tek kurşun ile öldürüldüğü öğrenildi.
Genç kızın cesedi morga kaldırılırken, polis de katil veya katillerin peşine düştü. Evin günlük kiralanan bir ev olduğu tespit edilirken, polis güvenlik kamerası görüntülerinden üç kişiyi tespit etti.
Olayla ilgili polis iki kişiyi gözaltına alırken, genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Eser Devrim E.'nin de peşine düştü.
Anne isyan etti
Kızının öldürüldüğünü duyan anne hastaneye koştu. Gözyaşlarına boğulan anne Ayşe Y., cinayetten kızının erkek arkadaşını sorumlu tuttu ve "Bugün son defa konuştum onunla. daha da konuşamadım. 'Anne eve geleceğim, ablamı özledim'dedi. Buraya gelince herşeyi öğrendim. Kızımın katilini bulun ne olur. O da çeksin cezasını" şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili açıklama yapan teyze Havva Özçelik de yeğeninin 15 gündür kendisinde kaldığını anlattı. Yeğeninin erkek arkadaşıyla görüştüğünü, kendisinin sesini duyduğunda da kendisi erkek sanarak telefonda Aleyna'ya tepki gösterdiğini söyledi. Daha sonra Aleyna'nın görüntülü konuşma yapmasıyla erkek arkadaşının ikna olduğunu belirten teyze, Aleyna'nın erkek arkadaşından ayrılmak için kendisinin yanına geldiğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.