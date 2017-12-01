Günlük kiralanan dairede şok cinayet!

17 yaşındaki Aleyna Can, günlük kiralanmış bir dairede silahla vurularak öldürüldü

Olay İstanbul'un Kartal Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde gelen silah sesini duyanlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girdiklerinde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın cesedi ile karşılaştı. Genç kızın kafasına sıkılan tek kurşun ile öldürüldüğü öğrenildi.



Genç kızın cesedi morga kaldırılırken, polis de katil veya katillerin peşine düştü. Evin günlük kiralanan bir ev olduğu tespit edilirken, polis güvenlik kamerası görüntülerinden üç kişiyi tespit etti.



Olayla ilgili polis iki kişiyi gözaltına alırken, genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Eser Devrim E.'nin de peşine düştü.



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