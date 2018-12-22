Günübirlik kiraladığı evleri aylık kiraya vermiş 

İzmir'de günübirlik kiraladığı evleri, kendisini emlakçı gibi tanıttığı kişilere aylık kiraya vererek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı

Günübirlik kiraladığı evleri aylık kiraya vermiş 
22 Aralık 2018 Cumartesi 13:30

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran M.Y. ve N.T, internetteki kiralık ev ilanından ulaştıkları emlakçının kendilerini dolandırdığını ileri sürdü. 

Şikâyetçiler, Bornova ve Karabağlar ilçelerindeki mobilyalı evleri kiralamak için kendisini emlakçı olarak tanıtan kişiyle buluştuklarını, evleri gezdikten sonra beğenerek kontrat imzaladıklarını ve peşinat olarak biner lira verdiklerini öne sürerek, taşınmak için gittiklerinde ise evlerde başkalarının yaşadığını gördüklerini ifade etti. 

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, ikametlerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Araştırma sürecinde aynı şekilde dolandırıldıklarını belirten 4 kişi daha şikâyette bulundu.

Şüphelinin S.D. (22) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. 

Mağdurlar tarafından da teşhis edilen zanlı, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler; #izmir #dolandırıcı
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