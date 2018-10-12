Günün en iğrenç haberi!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 50 yaşlarındaki kimliği belirsiz kişi, sokakta sıkıştırdığı engelli kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Taciz anları, çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, olay yerinden ayrılan adamın yakalanması için çalışma başlatıldı

Günün en iğrenç haberi!
12 Ekim 2018 Cuma 15:54

Olay, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 50 yaşlarındaki kişi, sokakta sıkıştırdığı engelli kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Taciz anları, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilirken, kız çocuğunun, adamdan kurtulmaya çalıştığı görüldü. Taciz ettikten sonra engelli kızın gitmesini sağlayan adam, çevresini kontrol edip, olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, engelli kız çocuğunu taciz eden adamın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #şanlıurfa taciz
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