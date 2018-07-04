Güvenilir Kedi Çiftliği

Bir şey alıp satarken hepimiz satıcı ile iletişim kurmak suretiyle güvenip güvenemeyeceğimizi tartmaya çalışırız. Aldığımız her üründe geçerli olan bu davranışın kedi çiftliği sahiplenirken de bir geçerliliği vardır

Bir şey alıp satarken hepimiz satıcı ile iletişim kurmak suretiyle güvenip güvenemeyeceğimizi tartmaya çalışırız. Aldığımız her üründe geçerli olan bu davranışın kedi çiftliği sahiplenirken de bir geçerliliği vardır. Hatta pür dikkat üstüne düşülmesi gereken önemli bir konudur. Zira aldığımız veya almayı düşündüğümüz şey canlı bir kedi çiftliği yavrusu olacaktır. Tüm bu sebepler doğrultusunda sizlere güven verebilecek, güler yüzlü, samimi, sahiplendirdiği kedinin arkasında olacak, dürüst, ilkeli, tutarlı; mümkün ise ırk ve sağlık garantisi verebilecek birilerinden kedi almalısınız. Bu kriterlere yeteri kadar dikkat etmeyen pek çok kişi her gün çeşitli miktarlarda parasını kaybediyor. Bizlerde yaptığımız gözlemler neticesinde böyle bir sorunun olduğunu fark edip, bu sorunun üstüne yoğunlaşarak, çözüm üretmeyi ve sizlere kedi çiftliği hakkında katkı sağlamayı doğru bulduk.

Kedi Sahiplenirken, nelere dikkat edilmelidir?

Kediniz ile kuracağınız ilişkide, ikinizin de bir evi paylaşacağını aklınızın bir köşesine yazın. Diğer önemli nokta ise kedinizin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksınız?, evde uygun bir ortamı olacak mı?, oyuncakları olacak mı?, hangi mama ile besleyeceğiniz konular hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Eğer bu konularda yeterli bilgiye sahip değilseniz, kedi sahipleneceğiniz kedi çiftliği sorumluları bu desteği size sağlamalı ve bunu memnuniyetle yerine getirmelidir. Bu kişilere dilediğiniz zaman ulaşabilmeli, kedinizin bakım ve beslenmesi noktasında rahatlıkla bilgi alabilmelisiniz. Satılık kedi insan veya köpek değildir.bu yüzden bu şekilde karşılık vermesi gibi bir beklenti içinde olmayın. Diğer önem arz eden nokta ise ev içinde yaşayacak olan kedilerin egzersiz ihtiyaçlarının sizler tarafından karşılanması ve bunlar için uygun ortam yaratılması gerekmektedir. Kedi çiftliği kedi alırken dikkat edeceğiniz bir diğer nokta ise kedinizin hangi cinsiyette olacağıdır. Her iki cinsin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Bunların bilinmesi gerekir.

Kedi alırken, yavru kedi mi, yetişkin kedi mi almalıyım?

Kedi çiftliği aracılığıyla sahiplenmek isteyen pek çok kişi, yavru kedi tercih etmektedir. Sebebi ise sevimli olmaları, küçük yaşlardan itibaren kendileri ile beraber büyümelerini istemeleridir. Oysa yetişkin kedilere de bir şans verildiği taktirde, yavru kedi kadar sevimli, oyuncu, afacan davranışlar sergileyebilir, sizlerin yüzünde tebessüm yaratabilir. Yetişkin kedinin bir diğer avantajı da, aşılarının yapılmış olması, kısırlaştırılmış olması gibi artı değerlerdir.

Uzun tüylü mü?, kısa tüylü mü?

Bu kişisel bir tercihtir. Eğer uzun tüylü bir satılık kedi görüntü itibari ile daha çok hoşunuza gidiyorsa, tercihiniz uzun tüylü kedi lehine olsun. Uzun tüylü kedinin tek dez avantajı ise düzenli olarak taranması gerekliliğidir. Bazı kedi çiftliği cinsleri belirli hastalıklara daha yatkın olabilmektedir. Bunlar;

Bazı cinslerin yatkın oldukları rahatsızlıklar Cins Tıbbi Sorun Sphynx Güneşe ve soğuğa karşı hassas Habeş Kedisi Patellar Lüksasyon( Diz kapağı çıkığı) Somali Gingivit( Diş eti enfeksiyonu) American Shorthair Kardiomiyopati( kalp hastalığı) Siyam kedisi Pisikogenetik alopesia ( fazla temizlenme) Birman Katarakt Scottish Fold Osteodistrofi( eklem sertlesmesi) Burmese Hiperestesia sendrom( ciltte aşırı hassasiyet) Oryantal Amiloidiozis (metabolik bir rahatsızlık) Devon Rex Spastizim Maine'in Rakun Kedisi Kalça Çıkığı Himaleyan Astım Manx Spina Bifida( sırt omuru sorunu) İran Kedisi Polikistik Böbrek hastalığı

Hayatınızın Kedisini Nereden Bulabilirsiniz?

Pek çok yerde de karşılaşacağınız gibi hobi amaçlı kedi üreticilerinin olduğu gibi, ticari amaçlar güderek gelir elde etmek isteyen insanlarda var. Sizler sadece kedi üreticisi bir kişi ile değil, aynı zamanda dürüst, güvenilir bir üretici ile iletişim halinde olmak istiyorsunuz. Hele ki bu üreticiler veteriner hekim ise, bu paha biçilemez bir fırsat olacaktır. Çünkü hayvan sevgisini, hayvan haklarını, etik hakları ve değerleri en iyi bilen ve bunun eğitimini alan kişiler onlardır.

Evcil hayvan mağazasından yavru kedi alınır mı?

Nadirde olsa bazı üreticiler evcil satılık kedi mağazaları üzerinden yavru kedi satışı yapmaktadırlar. Fakat pek çok kişi bu yolu tercih etmemektedir. Bazı Pet Shop dediğimiz evcil hayvan mağazaları iyiyken, çoğu kötü, mikrop yuvası olabilir. Bu şartlar altında alacağınız bir yavru kedi sizi üzebilir. Mümkün ise evcil hayvan mağazasından kedi malzemesi alın; başka bir şey değil. Güvenilir bir satılık kedi çiftliğinden kedi alırken, kedilerin nerede ve ne şekilde yaşadığı önem arz etmektedir. Çünkü iyi, temiz, ferah, sağlıklı bir ortam demek, sağlıklı kedi yavruları demek. Çünkü ev ortamında büyüyen, okşanan, sevilen kedilerin davranışları, kafeste büyüyen yavru kedilere göre daha iyi olacaktır. Ayrıca yeteri kadar ilgi, sevgi gören yavru kediler insanlarla iyi iletişim içinde olup, uyum sağlayacaktır. iyi bir çiftlik, iyi bir üretici, kedilerin sağlık kontrolünü yapar, aşılarını yapar ve herhangi bir sağlık sorunu olmadan kedileri çiftleştirir. Doğum sonrası ise en iyi şekilde anne ve yavruların bakımını üstlenir, daha sonra sahiplendirir. Yine iyi bir üretici bilir ki, yavruların çok erken yaşlarda verilmesi hem yavru için hem de alacak kişi için üzücü sonuçlara neden olabilir. Bu sebeple güvenilir bir kedi çiftliğinde yavru kediler en az 8 hafta, en uygun ise 8-11 hafta arası sahiplendirmenin daha sağlıklı olacağını bilir ve bu şekilde hareket eder.

Güvenilir kedi çiftliği Satılık Kedi sahiplenecek kişilerin öncelikli olarak, ilan siteleri yerine kurumsal bir anlayış içinde hizmet sunan, google tarafından güvenli bağlantı onayı alan web adreslerinden ilk incelemelerini yapmalarıdır. Sizler için yaptığımız araştırmalarda karşımıza www.satilikkediyavrusu.com web adresi ile hizmet sunan petcil kedi ilk karşımıza gelen site oldu. İlk dikkatimizi çeken nokta ise hızlı bir ara yüz, basit ve iç açıcı bir tasarımı olan ve google tarafından güvenli bağlantı onayı ile güven veren bir site olması bizlerin beğenisini kazandı. İkinci önem arz eden nokta ise kedi sahiplendirdikleri müşterilerden gelen ve güven veren gerçek müşteri yorumları oldu. Bu alanda petcil kedi çiftliği aracılığı ile kedi sahiplenen kişilerin, hangi şehirden olduğu, meslekleri, sahiplendikleri satılık kedi yavruları ve kendilerine ait olan müşteri yorumları yer alıyor. Diğer bir önemli nokta ise Petcil kedi çiftliği veteriner hekimler tarafından yönetiliyor olmasıdır. Bu durum bize oldukça güven verdi ve petcil satılık kedi için artı bir değer kazandırdı. Yine ana sayfada veteriner hekimlerin fotoğraflarına ulaşmak mümkün. Bir kademe daha aşağı indiğimizde ise pek çok yerde göremediğimiz, bu sebeple şaşırdığımız bir takım güvenceler vermeleridir. Bunlar ise;

Veteriner Hekim Desteği

Bakım ve Eğitim Desteği

Tüm Şehirlere Gönderim

Irk Garantisi

Sağlık Garantisi

Bu güvencelerin olduğunu bilmek bile doğru bir yerde olduğumuzun bir göstergesidir. WWW.satilikkediyavrusu.com Kimdir? Petcil kedi olarak 2 yıla yakın bir zamandır hizmet veren bir kedi çiftliği. Belirledikleri hizmet politikası gereği;

Hijyenik Koşullarda,

Kaliteli,

Dürüst,

Samimi,

Etik kuralları ve hayvan haklarını gözeten bir hizmet politikası ışığında Türkiye'nin dört bir yanına satılık kedi hizmeti vermektedirler.

Veteriner hekim olmaları sebebi ile yeni bir yaklaşım içinde profesyonel bir hizmet vermektedirler. Var olan tüm canlıları sevmeleri, saygı göstermeleri ve minnet duymaları, bunun neticesinde ihtiyaçlarının karşılanması gayesi ile her geçen gün bir adım daha başarı merdivenlerini tırmanmaktadırlar. Yine petcil satılık kedi Çiftliği belirli başlı bazı değerlere sahiptir.Bunlar;

Yenilikçi yaklaşım,

Çevre ve topluma duyarlı davranış biçimi,

Hayvan haklarını gözeten,

Hayvanların bakım ve beslenmesinde görev alan,

Dürüst ve şeffaf,

Verdiği hizmette tutarlı,

Müşteri memnuniyetini esas alan,

Hayvan sağlığı için gerekli koruyucu hekimlik önlemi alan,

Samimi,

Güler yüzlü olmak gibi bir takım değerlere sahip olmak.

Güvenilir bir kedi çiftliği yukarıda yer verdiğimiz satılık kedi satışı ile ilgili değerlere sahip olmalı ve verdiği güvenceleri yerine getirmelidir. Eğer bu güvenceleri aldıysanız, rahatlıkla kedi sahiplenebilirsiniz.