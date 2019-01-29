'Güvenilir Ürün Zirvesi' Haziran'da yapılacak

Güvenilir Ürün Platformu kapsamında ve İstanbul Ticaret Odası desteği ile hazırlık çalışmaları süren Güvenilir Ürün Zirvesi'nin Haziran ayında gerçekleştirilmesine karar verildi.

İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan Güvenilir Ürün Zirvesi tartışıldı. Güvenilir Ürün Platformu Genel Başkanı Celal Toprak, güvenilir ürüne ulaşmanın her insanın hakkı olduğunu söyledi ve ekledi: Biz bu ürünleri ararken en önemli manimiz bilgi kirliliği oluyor, işte bu zirveyi gerçekleştirmek istememizin asıl nedenlerinden biri de bu, daha fazla kişiye ulaşarak toplumsal bilinci arttırabilmek. Haziran ayında gerçekleştireceğimiz büyük bir zirve olacak bu anlamda her kesimin desteğini alarak çalışacağız, ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek ülkemiz için bizler için kârdır.

Tarafsız jüri

İstanbul Ticaret Odası Sayman üyesi ve Güvenilir Ürün Zirvesi Başkanı Ahmet Özer, güvenilir ürün tanıtımı için akademik çevrelere daha fazla yer vereceklerini belirtti ve "Güvenilir ürün tanım olarak önemli bu yüzden bize önemli bir sorumluluk düşüyor, Ticaret Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversite ile kriter belirleme de ortak çalışma başlatıyoruz, akademik ve tarafsız çevrelerce belirlenen kriterler doğrultusunda hem üreticilere hem ürünlere hem de STK'lara ödülde verilecek, bu ödüller hem bilgiyi yayıcı hem de güvenilirliğin sürdürülebilmesinde teşvik edici olacaktı" dedi.

Güvenilir Ürün Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve TMG Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield, çalışmaların Türkiye geneline yayılacak şekilde yapılması gerektiği ve toplantılar için farklı bölgeler seçilerek oradaki Ticaret Odalarının da sürece dahil edilmesi gerektiği önerisinde bulundu.

Kurulu Üyesi Hamdi Doğan ise, "Seçim tamamen objektif olacak, bu yüzden belli kesimlerin tepkisini çekebiliriz ama önceliğimiz tüketici ve tüketiciyi doğru bilgilendirmek, bu yüzden tarafsız bir jüri oluşturacağız ve bu jüri üniversiteler ve tarafsız kuruluşların ortak kriterlerine göre değerleme yapacak ve ödül verecek" dedi.